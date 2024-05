A sus 79 años Michael Douglas puede decir que ha tenido su buena ración de sexo. En pantalla, claro. El protagonista de Instinto Básico, Atracción Fatal y Acoso ha realizado suficiente cantidad de escenas sexuales como para saber de qué habla. Y lo que ha revelado sobre cómo el Hollywood actual aborda el rodaje de esas, cada vez, menos abundantes representaciones íntimas tiene su valor.

En una entrevista en Radio Times, Douglas ha valorado la presencia de coordinadores de intimidad que deben estar presentes en los rodajes desde que se hicieran públicos ciertas denuncias y casos de acoso y la industria cediera a las exigencias del Me Too. Bien es cierto que el actor lo ha hecho desde el punto de vista del estricto control creativo de los cineastas: "Parece como si los ejecutivos estuvieran quitando el control a los cineastas, pero ha habido algunos pasos en falso y acoso terribles", publicó The Telegraph.

El protagonista de Tras el corazón verde asegura no obstante que "ya pasó la edad de preocuparse por eso". Unas escenas sexuales que, según un estudio recientemente publicado, han disminuido en cantidad pero a la vez aumentado su naturaleza explícita, lo que da pie a reflexionar sobre cómo ha cambiado su representación en tiempos recientes, y de qué naturaleza es la censura que se habría ejercido sobre ellas. Escenas que para Douglas son sin embargo muy difíciles de rodar… al menos cuando están bien hechas.

"Son como escenas de lucha, todo está coreografiado. En mi experiencia, como hombre, se asume la responsabilidad de asegurarse de que la mujer se sienta cómoda y se habla de ello. Dices: 'Está bien, te tocaré aquí si te parece bien'. Es lento pero tiene que parecer que sucede de manera orgánica. Lo que esperamos que debe ser una buena actuación".

La injerencia de coordinadores en este tipo de escenas sigue causando división en la industria. Si bien Douglas reconoce las causas que han llevado a ello, también pone en solfa los resultados en pantalla. Los asesores impuestos por este motivo alteran la consecución de determinadas escenas.

"Estoy seguro de que hubo personas que sobrepasaron sus límites, pero antes parecíamos encargarnos de eso nosotros mismos", asegura.