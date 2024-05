Roger Corman, pionero del cine de bajo presupuesto y el cine pop, ha muerto a los 98 años de edad provocando una enorme reacción en Hollywood. Asociado habitualmente al cine de explotación y serie B, Corman sin embargo ejerció una importante labor de mentor de distintos talentos que no tardarían en triunfar en la industria, desde Martin Scorsese a Jonathan Demme, Steven Spielberg, James Cameron y otros muchos. A sus casi cien años seguía en activo y en forma.

La lista de títulos asociados a Corman, ya sea como productor o director, es inacabable. Centenares de películas, algunas de ellas con un fenomenal impacto en taquilla -es el caso de Piraña de Joe Dante, otro de sus discípulos, concebida como una copia de Tiburón- o su ciclo de películas dedicadas a relatos de Edgar Allan Poe, como La caída de la casa Usher, son solo ejemplos relevantes.

Las anécdotas sobre sus múltiples maneras de recortar al mínimo el presupuesto, reutilizar recursos y reestrenar títulos con mínimos cambios son igualmente legendarias, e irrepetibles.

Pero la importancia de Roger Corman no es la de pionero del cine cutre. Su labor de apoyo a cineastas en UIP o New World derivó en el reconocimiento de la Academia de Cine, tan poco dada a estos excesos, en la gala del año 2009 con un Oscar honorífico. Actores como Robert De Niro, Bruce Bern y Peter Fonda deben su carrera a Corman, que también se encargó en sus inicios de la distribución americana de títulos de Akira Kurosawa, Federico Fellini, Ingmar Bergman...

Muchos de sus "alumnos" permitieron a Corman actuar en sus películas. Es el caso del ya desaparecido Jonathan Demme en El silencio de los corderos (interpretando al director de FBI) o Philadelphia, o incluso Francis Ford Coppola en El Padrino 2. El único que ha criticado la figura de Corman ha sido el incombustible Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, asegurando que todos esos talentos salieron huyendo tan pronto como pudieron. Pero para certificar su importancia, lo mejor es apreciar el sentido homenaje de Jack Nicholson en el documental Corman’s World (2012).

Corman nació en Detroit, Michigan en el año 1926. De padre ingeniero, empezó y finalizó sus estudios de ingeniería industrial en la universidad de Stanford, llegando a trabajar de ello menos de una semana. El que sería productor de La pequeña tienda de los horrores se dio cuenta apenas a los cuatro días de su terrible error y siguió los pasos de su hermano Gene, que ya era agente de talentos en Hollywood.

Corman desarrolló su carrera a lo largo de 60 años y diversas productoras. Primero The Filmgroup, donde comenzó su labor con películas de bajísimo presupuesto para autocines, y en la que destaca El falso escultor (a Bucket of blood), protagonizada por uno de sus actores fetiche, Dick Miller. En los sesenta comenzó a trabajar sus adaptaciones de Poe mientras se acercaba progresivamente a los grandes estudios. Estrellas como Vincent Price lograron a Corman importantes éxitos comerciales como La caída de la casa Usher y El péndulo de la muerte mientras el productor y director diversificaba géneros: peplum, thriller, comedia…. No se le escaparon los temas sociales como en El intruso, que abordó los derechos de la población negra, con la que perdió dinero, o la legendaria El hombre con rayos X en los ojos, en la que Ray Milland caía en esta extraña pesadilla tras un experimento.

Ray Milland en El hombre con rayos X en los ojos | Cordon

Los prolíficos 60 de Corman se fueron sucediendo, con el productor ganándose a pulso la fama de rey del bajo presupuesto. Capaz de empaquetar un film por 100.000 dólares, Corman se apuntó otro tanto con la películas Ángeles del infierno, dirigida por él mismo y protagonizada por Bruce Dern y Peter Fonda. Pese a disponer ya de la oportunidad de trabajar para grandes estudios como Columbia, Corman disfrutaba más como productor independiente, abandonando la producción de largometrajes más caros. Fue el comienzo de New World Pictures, la segunda de las legendarias compañías de Corman, que con ella se garantizaba tomar sus propias decisiones de producción y distribución (aunque ocasionalmente volvería a trabajar para estudios como Fox).

La New World produjo los debuts o películas de juventud de Martin Scorsese (El tren de Bertha), muchos de los cuales darían el pistoletazo de salida al nuevo Hollywood de los setenta y ochenta: Curtis Hanson, Jonathan Kaplan, Jonathan Demme, Joe Dante, Ron Howard… En los 80 vendió New World para crear New Horizons y Concorde Pictures, donde prosiguió con su labor y llegó a producir incluso una versión de Los Cuatro Fantásticos de Marvel nunca estrenada. En los noventa dirigió su propia versión de Frankenstein con un mayor presupuesto del habitual, pero no funcionó en taquilla.

Este es solo un pequeño resumen de la trayectoria de Corman, que murió en su casa de Santa Mónica a los 97 años. Deja esposa, Julie Halloran, y cuatro hijos, y un enorme reconocimiento en la industria: varias generaciones de cineastas lo veneran.