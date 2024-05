Dos celebridades se han atrevido a romper el silencio impuesto en la industria sobre Kevin Spacey. El actor, despedido de House of cards, eliminado de la película Todo el dinero del mundo y cancelado durante años tras unas acusaciones de agresión sexual rechazadas en los tribunales, ha sido sometido desde entonces a un constante escarnio que ha arruinado su carrera en su mejor momento.

Ahora, compañeros como Liam Neeson y Sharon Stone han dado un paso adelante para pedir a la industria que recupere a Spacey después de siete años de castigo. Ha sido tras la emisión en Reino Unido del documental Desenmascarando a Spacey (Spacey Unmasked), en Channel 4, cuando los actores han asegurado que ha sido "cancelado injustamente" durante siete años de ataques desproporcionados.

Liam Neeson ha señalado que Spacey es "un buen hombre y un hombre de carácter", añadiendo que la industria "necesita y extraña" al actor, a quien considera uno de los mejores artistas tanto en teatro como en pantalla.

En la misma medida, Sharon Stone dijo a The Telegraph que Spacey es "elegante y divertido, generoso hasta el extremo y sabe más de nuestro oficio de lo que la mayoría de nosotros sabremos jamás". La actriz de Casino fue más lejos y consideró "terrible" que "le echen la culpa a él por no ser capaces de llegar a un acuerdo consigo mismos por utilizarle y porque no consiguieron sus objetivos".

Kevin Spacey ha sido excluido de la industria cinematográfica y teatral desde 2017 convirtiéndose en una de las puntas de lanza de movimientos censores como el MeToo para castigar por abusos sexuales tras el caso de Harvey Weinstein. Spacey fue absuelto el año pasado tanto en tribunales de Reino Unido como Estados Unidos por dichas acusaciones.

Otras figuras del mundo de la cultura y el espectáculo como Stephen Fry y F. Murray Abraham también han pedido que se rehabilite la figura de Kevin Spacey, publica el diario The Telegraph, subrayando que la comparación con Weistein fue "desproporcionada". Spacey siempre mantuvo que su juicio fue apresurado e influido por la censura imperante.