Almodóvar da un nuevo sermón en Venecia contra la "ultraderecha" que convierte niños en "invasores"

Pedro Almodóvar ha hecho este lunes en la Mostra de Venecia un llamamiento a "la empatía y la generosidad" y contra " lo que en España llamamos los discursos del odio", durante su intervención en la presentación de su película La habitación de al lado, un filme que invita a perder el miedo a la muerte y a refugiarse en la amistad.

"Mi película es una respuesta a los discursos de odio que oímos cada día, es lo opuesto a esos discursos", dijo Almodóvar en rueda de prensa, acompañado por Tilda Swinton y Julianne Moore, protagonistas del primer largometraje en inglés del director manchego, que compite por el León de Oro de la Mostra.

"Querría mandar un mensaje por todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras. La extrema derecha pretende que el Gobierno envíe a la marina para que no entren, y convertirlos incluso en invasores. Es delirante, es injusto, profundamente estúpido", continuó, antes de dirigir sus críticas hacia el negacionismo del cambio climático,

Inspirada en la novela de Sigrid Nunez ¿Cuál es tu tormento?, la cinta narra los últimos días de una exreportera de guerra (Swinton) enferma de cáncer terminal que decide poner fin a su vida y le pide a una antigua amiga, escritora de autoficción, a la que hace tiempo que no ve (Moore), que la acompañe en su despedida.

Para el cineasta español, "la película habla de una mujer que agoniza en un mundo que agoniza" y la solución es "que cada uno desde su lugar se manifieste contra ese negacionismo" porque "el planeta está en peligro".

"El cambio climático no es una broma. No sé cuántas demostraciones necesitamos para verlo. La única solución, aunque tal vez peque de pretencioso, es que cada uno desde su lugar se manifieste en contra de este negacionismo", añadió.

También dijo que "es una película a favor de la eutanasia" y consideró "terrible" tener que comportarse "como delincuentes".

Recordó que España es el cuarto país europeo con una regulación de la eutanasia y estimó "urgente" que este tipo de medidas se extiendan en todo el mundo o que, en su ausencia, la decisión del médico sea "suficiente".

"Todos los credos son muy importantes, pero si no eres fiel a ellos atentas contra todos y te conviertes en el dueño de tu propia existencia, como hace el personaje de Tilda", subrayó.

Rodada entre Madrid y Nueva York, La habitación de al lado es un melodrama contenido y luminoso a pesar de la temática. "Siempre es difícil hablar de la muerte", señaló el director de Todo sobre mi madre o Volver, que reconoce que el filme le ha ayudado a entender mejor lo que significa.

"Yo me sentía más cerca del personaje de Julianne en esta situación, no puedo entender que algo vivo tenga que morir, a pesar de que la muerte está en todas partes (...), para mí cada día que pasa es un día menos que me queda, aunque me gustaría sentir que es un día más que vivo", admitió a sus 74 años.

"Intento ser optimista", agregó Almodóvar al recordar una dedicatoria que le hizo una vez la escritora Almudena Grandes. "Decía que la alegría es la mejor de las resistencias y creo que tiene razón".

Tilda Swinton, que trabajó por primera vez con Almodóvar en el corto 'La voz humana' (2020), explicó que siempre sintió una conexión especial con su cine desde que lo descubrió en los años 80.

"Mostraba un mundo completamente reconocible para mí", apuntó, "pero mientras en Londres en esa época la cultura trataba de marginarnos, Pedro siempre estaba en el centro de todo, de la Movida, del cambio cultural, lo admirábamos y desde entonces yo me considero fiel de su iglesia".

Moore destacó de Almodóvar "la fuerza emocional" de sus películas y en especial su mirada sobre la amistad femenina. "Es difícil encontrar historias sobre la amistad femenina y más aún si las amigas son mayores", aseguró la actriz, de 63 años.

El reparto cuenta también con John Turturro, Alessandro Nivola y Esther McGregor, además de Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Victoria Luengo y Melina Matthews.