El actor estadounidense James Van Der Beek, popular tras protagonizar la serie Dawson's Creek (Dawson crece) padece un cáncer colorrectal, según informa la revista People.

En una entrevista exclusiva con el medio estadounidense, el actor de 47 años, compartió su experiencia y expresó su optimismo frente a esta adversidad.

"He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia", asegura el actor, que también participó en la serie C.S.I. "Hay motivos para el optimismo y me siento bien", agregó el artista de 47 años en su nota.

En un comunicado publicado en su página de Instagram el domingo, unas horas después de que se publicara su declaración inicial, Van Der Beek escribió que ha estado "recibiendo tratamiento y mejorando mi salud general con mayor atención que nunca".

El actor dijo que planeaba hablar largo y tendido "para crear conciencia y contar mi historia en mis propios términos" en una fecha posterior, pero al ser adelantada la noticia por un medio de comunicación alteró sus planes y decidió contarlo él mismo.

Van Der Beek tiene seis hijos con su esposa, Kimberly.

El actor es más conocido por interpretar el papel principal en el drama adolescente Dawson’s Creek, que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de "Walker" y aparecerá en la película de Tubi "Sidelined: The QB and Me" que se estrenará este año.