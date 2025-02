Karla Sofía Gascón dice ser víctima de la "cultura de la cancelación" y Netflix la repudia

El ascenso de la española Karla Sofía Gascón ha sido tan fugaz como veloz ha sido su descenso a los infiernos. La protagonista de Emilia Pérez, por la que opta al Oscar, ha pasado de ser la mejor candidata -de aquellos que la ensalzaban simplemente por su condición de mujer trans- a ser "´victima de la cancelación", según ella misma ha denunciado.

Sus declaraciones en la red social X han originado una ola de odio hacia la intérprete de Alcobendas, dirigida por el sector progre y de izquierdas. La polémica surge tras sus valoraciones hacia el islam y los musulmanes: "¿Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España...? Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam"; "El mayor atraso de derechos está en el islamismo"; "Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene, en vez de inglés, tenemos que dar árabe y llevar un cordero".

En una entrevista en la versión en español de CNN, Gascón pidió disculpas por sus tuits: "Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme". También negó la autoría de algunos de los tuit, como uno en el que, supuestamente, llama "rata rica" a su compañera de reparto Selena Gómez. Sus palabras levantaron aún más críticas.

La plataforma Netflix, empujado por la corriente woke, ha dado la espalda a Gascón en plena campaña de Emilia Pérez, una cinta que, irónicamente, lidera las nominaciones a los Oscar. La plataforma de streaming y The Lede Company, la agencia de relaciones públicas de la española, han dejado de conversar directamente con la actriz, según publica la revista Variety. Además, no se le cubren los gastos de sus viajes a las distintas entregas de premios ni su estilismo para las apariciones en estos eventos. Gascón deberá pagar de su bolsillo tanto los billetes de avión como los alojamientos si quiere seguir con la promoción de Emilia Pérez. Además, siendo la protagonista, ha sido borrada del cartel.

Los medios estadounidenses están haciendo campaña contra la actriz, que tendrá realmente difícil llevarse la preciada estatuilla. En Instagram, Karla Sofía Gascón ha dicho que no tiene "nada que esconder" y que es víctima de la "cultura de la cancelación".

"He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", escribió.