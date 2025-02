La previa de los Goya: el veto a Karla Sofía Gascón y la posible rabieta de Almodóvar

Todo lo que está ocurriendo alrededor de Karla Sofía Gascón y Emilia Pérez ha terminado por llegar hasta los Premios Goya. La película francesa está nominada en la categoría de Mejor Película Europea, siendo la actriz española, lo más lógico era que fuera la propia Karla Sofía Gascón la que recogiera el premio. Es cierto que normalmente el Goya de esta categoría lo recoge la distribuidora, pero cuando el director o algún actor de la película ha estado en España ha subido también al escenario.

En este caso no ocurrirá si Emilia Pérez resulta ganadora, ya que Karla Sofía Gascón no estará ni siquiera presente en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada donde este sábado se celebrará la 39ª entrega de los Premios Goya.

Este desplante sería uno más de los que está sufriendo la actriz española a cuenta de unos tweets en los que criticaba duramente al Islam o Podemos. Netflix la ha apartado de la campaña de los Premios Oscar y el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard ha llegado a declarar que "no he hablado con ella ni quiero hacerlo". Audiard dijo recientemente en una entrevista que "el español es un idioma de pobres". Pero él no ha sido cancelado.

La actriz concedió una entrevista a CNN en la que explicó que "no puedo retirarme de una candidatura al Oscar porque no he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie, ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy".

Maribel Verdú, Leonor Watling y los favoritos

La gala estará presentada por primera vez por dos mujeres: Maribel Verdú y Leonor Watling. Las dos actrices ha asegurado que "nos gusta la ironía. Se están arrepintiendo de habernos elegido". La película que parte como favorita es El 47, con 14 nominaciones. Le sigue La infiltrada, de Arantxa Echevarria, con 13 nominaciones, basada en hechos reales sobre una policía nacional que se infiltró en ETA.

La tercera película más nominada, con 11 candidaturas, es Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, y en cuarto lugar La habitación de al lado de Pedro Almodóvar con 10 nominaciones. Pese al número de nominaciones, la del director manchego no está nominada en la categoría principal, Mejor Película. La anterior película de Almodóvar, Madres paralelas, estaba nominada a 8 galardones y se fue de vacío en 2022. Por todos es conocido la poca deportividad del director manchego en la derrota, de hecho ya abandonó en el pasado la Academia de Cine.

La favorita del público ha sido sin lugar a dudas La infiltrada, que aún sigue en el top 20 pese a haberse estrenado el 11 octubre. Lleva recaudado 8.449.100 €. La de Pedro Almodóvar ya no figura en el ranking habiéndose quedado con una recaudación en España de 2.440.212 €. El 47 cuenta con un acumulado de 3.398.790 €.

Los galardones ya conocidos son el de Aitana Sánchez-Gijón como Goya de Honor, siendo la persona más joven en recibirlo, y Richard Gere como Goya Internacional. Javier Bardem, Elena Anaya, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Natalia de Molina, Esther García, Miguel Ángel Silvestre, Belén Atienza o Jorge Drexler son sólo algunos de los más de 60 nombres confirmados para la alfombra roja.

La gala tendrá lugar en Granada y será retransmitida por TVE a partir de las 22:0 horas. Podrán seguir todo lo que ocurra en la alfombra roja, las polémicas de la gala y por supuesto los ganadores en la cobertura especial de Libertad Digital y esRadio. Además, todos ganadores estarán en el próximo esCine.

Orden de entrega de los Premios Goya 2025: