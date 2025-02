C.Tangana, en los Goya: "Karla Sofía Gascón me da penilla, debe querer meter la cabeza bajo tierra"

Acompañado de su pareja, la fotógrafa Rocío Aguirre, y de sus amigos y protagonistas de su ópera prima, Yerai Cortés y La Tania, C. Tangana se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los Premios Goya 2025. El artista está nominado en las categorías de Mejor Documental y Mejor Canción Original por su documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés. Durante su paso por la alfombra roja, ha hablado con esRadio sobre su incursión en el cine y también sobre la controversia que rodea a la actriz Karla Sofía Gascón, quien no ha asistido a los premios tras ser cancelada por unos comentarios antiguos en redes sociales.

"Apetece darle un abrazo", ha respondido el artista al ser preguntado por la situación de la actriz trans. "Independientemente de las opiniones, a mí me da un poco de penilla, porque la chica ahora mismo debe estar, yo me imagino, queriendo meter la cabeza bajo tierra", ha comentado para después opinar sobre la retirada de la actriz de algunos carteles: "No lo sé, me tendría que ver en esa situación, pero la verdad que me da pena".

Más allá de la polémica, Antón Álvarez, que no pudo evitar compartir, entre risas, que está deseando que acabe la noche para irse de fiesta con Yerai, ha celebrado el éxito de su documental, que ha superado los 50.000 espectadores en cines. "No sabíamos si íbamos a pasar la Navidad y de repente en enero hemos florecido de nuevo", ha confesado, animando a los espectadores a seguir acudiendo a las salas de cine para disfrutarlo.