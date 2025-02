¿Hemos vivido nuestro particular La La Land? Belén Rueda leía el nombre de El 47 al abrir el sobre de Mejor Película y entre los gritos y celebración "vemos a Belén que nos señala, pensábamos, se han equivocado, pero no, la alegría es mayor porque lo damos por perdido", cuenta Marilu Gutiérrez a esCine en el backstage de los Premios Goya. La infiltrada compartía el premio ex aequo con El 47.

La Infiltrada es una película basada en hechos reales sobre una policía nacional que se infiltró en la banda terrorista ETA. La película muestra sin ningún tipo de licencia la calaña de la que están hechos los etarras.

Ya en el escenario, Marilu, de la productora Bowfinger, ha realizado un discurso sorprendente al dedicarle el premio a la familia de Gregorio Ordóñez y a Covite, asociación de víctimas del terrorismo. Incluso ha dicho que "la memoria histórica también es la memoria más reciente". A declaraciones a esRadio Marilu explicaba que "muchas veces hablamos de memoria histórica y vamos a algo que no hemos vivido los de mi generación, a mí me preocupa la historia que mis hijos no han conocido".

En este sentido ha contado cómo "con La infiltrada nos encontramos con chavales de 20 años que salían del cine y buscaban qué es ETA porque no la conocían es importante hacer películas de estas".

También ha hablado de su socio Santiago Segura. Pincha en el vídeo para oír la entrevista completa.