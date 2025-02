El vínculo casi voyeurista entre un hombre y su torturador, como el del propio espectador de cine con su protagonista. La red fantasma empieza como un drama dedicado a la inmigración siria en europa pero continúa como thriller de espionaje con un enigmático héroe, Adam Bessa, dispuesto a vengarse de otro inmigrante árabe en Alemania.

La película de debut de Jonathan Millet hace una cabriola interesante: retrata la soledad del refugiado sirio pero, sin perder las connotaciones críticas contra el régimen sirio, prefiere ignorar las condiciones de vida del sujeto en favor de una trama más propia del cine de espionaje.

Tras este amago de cine de denuncia, La red fantasma se descubre como un thriller de espías disfrazado: de cine social, de retrato humano, de crítica política, en todo caso con una perspectiva íntima a la hora de abordar la configuración de las redes terroristas en Europa.

Pero por el camino surge un problema: interesante como es el relato de venganza del protagonista, la propia película, con esa apariencia de obra de denuncia, despoja de misterio o secuencias imaginativas la hitchcockiana peripecia del héroe. Millet no quiere hacer una película voyeur como las de De Palma, pero su elección estética limita enormemente el alcance de La red fantasma, que desaprovecha un tanto excelentes secuencias como la del encuentro en el restaurante de los dos protagonistas.

No es plan de criticarle demasiado esa decisión formal, en tanto La red fantasma solo está siendo coherente con la propia identidad de Hamid, el profesor viudo interpretado por un melancólico Adam Bessa. Un espía disfrazado de refugiado, o un refugiado metido a vengador totalmente capaz de pasar desapercibido. Una idea implacable que puede funcionar en multitud de variantes y modulaciones, no solo la elegida por Millet, y que no elimina el componente de puro Hitchcock que planea por la historia.