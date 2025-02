Durante años, los actores Seth Rogen y James Franco formaron una destacada pareja artística con taquillazos como La entrevista, Superfumados y Juerga hasta el fin. Películas todas ellas pertenecientes al género de la comedia y en las que Franco y Rogen crearon su marca de fábrica, la de dos amigos inmaduros metidos en todo tipo de problemas.

La amistad entre ambos, sin embargo, llegó a un abrupto final una vez salieron a la luz pública ciertas acusaciones en torno a la figura de James Franco. El actor fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2018 por una serie de estudiantes de actuación, que afirmaron que el actor las había incomodado en diversas situaciones. Aunque los actos datan de tres años antes, se presentó una denuncia en 2021.

Fue entonces cuando Rogen retiró el apoyo a su amigo y compañero de fatigas, que siempre ha negado las acusaciones. El protagonista de Los Fabelman o Lío embarazoso reculó de su postura inicial, la de proteger a su socio, tal y como se deduce de las palabras de un dolido James Franco a Variety. En una reciente entrevista tras su cancelación, el actor descubrió que su amistad se había desvanecido del todo.

"No he hablado con Seth. Quiero a Seth, hemos pasado 20 años juntos, pero supongo que se ha terminado (…) Y no por no haberlo intentado. Le he dicho cuanto significa para mí", dijo James Franco, que resolvió extrajudicialmente las acusaciones desembolsando la cantidad de dos millones de dólares.

Rogen, a punto de presentar la serie de Apple titulada The Studio, de la que figura como creador y protagonista, se ha manifestado por primera vez sobre la ruptura de su amistad de décadas con James Franco. El actor comentó a Esquire que "honestamente, absorbo tan pocas noticias que realmente no estaba en mi radar".

Una escueta respuesta que manifiesta el escaso interés de Rogen por hablar de un tema tan personal. La pareja también ejerció tareas de producción en varios films, incluyendo The Disaster Artist, el debut en la dirección de James Franco y un film muy valorado por la Academia, estrenado poco antes de las acusaciones.