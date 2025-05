Adiós al "cachondo y maravilloso" Mariano Ozores, "denostado por la crítica" y "adorado" por el público

4 / 5

Pepe Carabias

El actor Pepe Carabias ha recordado que, cuando se deliberó acerca de otorgarle el Goya de Honor, "alguien dijo que no porque su cine era casposo y franquista y no lo veían conveniente". "Yo me levanté y dije que si la familia Ozores no merecía un reconocimiento de la Academia de Cine es que estábamos todos locos. La familia Ozores es una de las más importantes de la cinematografía de este país", ha señalado.