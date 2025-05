Paco Tous al presenciar una agresión: "Lo humano es salvar la vida del otro"

El cuento del lobo es la nueva película protagonizada por Paco Tous que cuenta la historia de un matrimonio de clase media alta cuya vida da un giro cuando la limpiadora de la casa recibe mensajes amenazantes en su móvil. La tensión aumenta y los protagonistas deberán enfrentarse a las dudas y diferencias.

"Dije que sí más que por el personaje porque no la entendía. Empecé a leer el guion, se lo dije a Tito", ha dicho Tous sobre la elección de su papel y de participar en el filme, donde tuvo que preguntar al director, Norberto López Amado, para que le explicase el argumento.

Fama y redes sociales

"Cuando yo utilizo Instagram no tengo la sensación de escuchar; hablo, pero no escucho", ha afirmado Tous sobre los juicios tan presentes en la sociedad y los prejuicios, sobre todo dentro de las redes sociales, donde destaca el ruido. Además, Tous ha hablado sobre una experiencia en la que fue testigo de una agresión y tiró un cenicero para asustar a los agresores: "A través de unas ventanas vi una agresión física, de violencia, y tuve unos segundos en que pensé ‘¿qué hago?’ Lo humano es salvar la vida del otro".

"Mi ambición es seguir trabajando. No me gusta la fama, pero me gusta el éxito", ha afirmado Tous sobre sus proyectos futuros y Los hombres de Paco, la serie que le dio el salto a la fama al actor. "La comedia es otra cosa. No puedo decir nombres porque queda muy mal. Se está cogiendo un estilo de comedia y comediante que a mí no me gusta", ha advertido el actor sobre el género de la comedia en la actualidad y la falta de un buen guion.

El teatro y el paro en la profesión

"Ahora que llevo tres años sin subirme a las tablas, lo echo mucho de menos. Soy más consciente de que es una forma de vida para mí, o lo era", ha dicho Tous sobre el teatro, expresando su amor por este arte. Además, el actor ha destacado que "el aquí y el ahora es insustituible", comparando el teatro con las redes sociales, la inteligencia artificial y el ritmo tan acelerado de la sociedad.

"Me siento un privilegiado. La situación no es nada halagüeña", ha dicho Tous sobre la gran cantidad de paro en la profesión de actor en España, donde es muy difícil hacerse un hueco en la industria audiovisual, especialmente para los nuevos talentos emergentes.

Si quieres escuchar la faceta de Paco Tous como veterinario o su experiencia en La casa de papel, pincha el audio para escuchar la entrevista completa.