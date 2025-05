En la película Hombres íntegros vemos a un joven, Alf, que vuelve a México tras pasar un año en un internado en EEUU. Un año distanciado de su familia y amigos que le ha servido para descubrir quién es realmente. Al volver a su instituto, choca frontalmente con el modo de vida de su grupo privilegiado de amigos, ya no les gustan las mismas cosas. Ahora se siente atraído por un chico gay que toca en el coro del instituto.

El director Alejandro Andrade nos cuenta durante una entrevista para esCine que la historia parte de "un guión que escribí con un co-guionista, Armando López, que era un compañero mío en una escuela muy similar a la que se retrata en la película". Compañero con el que hace unos años "me encontré y empezamos a hablar de lo que habíamos vivido ahí, los traumas y un poco de los compañeros". De hecho, "tres personajes están basados en personas que conocíamos".

Pero el director quería que la película fuera fresca y actual, por ello "hicimos unas mesas de trabajo con adolescentes en donde actualizamos, porque evidentemente no era lo mismo lo que nosotros habíamos vivido que lo que viven hoy día los chavales".

En esas conversaciones al director le sorprendió algunas de las confesiones. Por ejemplo, "los chicos nos hablaban de que mariconeaban", cuando Andrade les preguntó que a qué se referían la contestación fue que "nos podemos dar un beso, nos tocamos los genitales pero nos gustan las chicas y vamos a follar con ellas". Al director le sorprendió tanto que "desde un juego y una doble moral, siendo una experimentación válida pero nunca aceptada, nos pareció interesantísimo que alguno de los personajes tuviera ese elemento".

Representa además "esa imagen, no sólo en México sino en el mundo entero, de esa mentalidad de ‘yo no soy gay porque soy activo y luego me voy con mi esposa’". También ha querido resaltar el director la doble moral entre la imagen pública y la privada. "Los chavales en sus perfiles de Instagram ponen el día del orgullo ‘Love is love’ o el 8-M ‘viva las mujeres’ pero luego en sus otras redes privadas, en los grupos de whatsapp es donde se descaran". Lo mismo pasa "entre la diferencia cuando están sobrios y la dura realidad de cuando se emborrachan, cuando terminan realmente explorando esas pulsiones que tienen muy reprimidas".

El joven actor mexicano Andrés Revo es el encargado de dar vida a Alf. En la misma entrevista para esCine también se ha pronunciada sobre la esa doble moral. "En la escuela a la que yo iba lo notaba bastante, en la clase de ciencias políticas donde la maestra es feminista e impulsa a todos a cambiar a su manera de pensar, todo el mundo es muy políticamente correcto, pero pues luego en el grupo del salón de las tareas pues ya era como pum pum pum. Te empiezas a dar cuenta que sí existe una máscara y dos personalidades, la que uno enseña al público y la que es para el círculo cercano".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista donde también hablan de las diferencias culturales y la corrupción em México.