"No era una ninfómana, necesitaba un harén de hombres", Ivana Baquero sobre la viuda negra de Patraix

Después de años trabajando en producciones internacionales, Ivana Baquero regresa con fuerza al cine español protagonizando La viuda negra, una película de Netflix y Bambú Producciones basada en el crimen de Patraix, que conmocionó a España en el año 2017. Carmen Machi, Tristán Ulloa e Ivana Baquero son los protagonistas de la película.

El filme, dividido en tres partes y basado en hechos reales, repasa el asesinato de Antonio Navarro, un ingeniero valenciano que apareció acuchillado en el aparcamiento de su casa. Todo parecía indicar un crimen pasional, pero la investigación sacó a la luz una red de engaños en torno a su viuda, María Jesús Moreno —conocida por los medios como "Maje"—, a quien Baquero da vida.

"Es un bombón para una actriz", ha confesado Ivana en esRadio, visiblemente entusiasmada por el proyecto. "Este personaje tiene todas las caras posibles: la viuda dolida, la manipuladora, la mujer encantadora, la que teme que la descubran. Es como interpretar a veinte personajes en uno solo".

Una transformación profunda

No es sólo una cuestión de arco interpretativo. El papel exigía una transformación profunda, no solo física —gracias a un detallado trabajo de maquillaje, peluquería y vestuario— sino también vocal. "Trabajamos mucho la voz, porque es lo que más recuerda la gente del caso. Hay audios reales que se hicieron públicos, y quería estar a la altura", ha explicado. Baquero, que no conocía el caso antes de sumergirse en él, se documentó durante meses con grabaciones, reportajes y material inédito proporcionado por el productor Ramón Campos.

Más allá del reto interpretativo, la actriz ha subrayado la carga ética de interpretar a una persona real, viva, y cuyo entorno sigue sufriendo las consecuencias de los hechos. "Da mucho respeto. No se trata solo de actuar, sino de entender qué queremos contar. No es sensacionalista. El asesinato no se muestra y eso me parece un acierto", ha asegurado.

La cinta huye del morbo, centrando su foco en el componente psicológico del personaje. "Maje tenía un perfil muy peculiar. Egocéntrica, con una necesidad constante de atención masculina. Se ha hablado mucho de si es ninfómana, pero lo que necesitaba es tener un harén de hombres. A la vez, mentía continuamente. Esa dualidad es lo que la hace tan interesante como personaje", ha relatado la actriz.

El narcisismo y la manipulación emocional del personaje

Rodar escenas emocionalmente opuestas en un mismo día, como una boda y un funeral, fue uno de los mayores retos del rodaje. "Tienes que saltar de una emoción a otra completamente distinta, sin perder la continuidad del personaje. Fue agotador pero muy estimulante", ha recordado.

'La viuda negra'.

El regreso de Ivana Baquero a España no es casual. "Me apetecía volver. Llevo mucho tiempo trabajando fuera, pero ahora valoro cada vez más rodar en mi idioma, en mi tierra. Y feliz de volver de la mano con un proyecto como este".

Asimismo, la actriz ha insistido en que La viuda negra no solo habla de un crimen local, sino que aborda temas universales. "La necesidad de atención, el narcisismo, la manipulación emocional… son temas con los que cualquier espectador puede conectar, esté donde esté".

Tras el éxito de El caso Asunta, también producido por Bambú y exportado con éxito a otros países, Baquero confía en que La viuda negra siga ese mismo camino. "Estas historias tan extrañas como cotidianas conectan con todo el mundo. Al final, le puede pasar a tu vecino".

La película ya está disponible en Netflix y promete no dejar indiferente a nadie. Con una interpretación meticulosa y poderosa, Ivana Baquero pone rostro y voz a uno de los personajes más inquietantes del crimen real español reciente.

Escucha la entrevista completa, pinchando en el audio.