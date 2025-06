Jaime Lorente: "He sido víctima de mí mismo, el éxito lo he visto como una desgracia"

Hamburgo es la nueva película dirigida por Lino Escalera y protagonizada por Jaime Lorente, Iona Bugarin y Roger Casamajor. La película cuenta la historia de Germán, un conductor que traslada a mujeres de los clubes de alterne en la Costa del Sol, gestionados por un amigo suyo de la juventud y la mafia local. Una noche, Germán roba la recaudación del club para dejar esa vida atrás. Sin embargo, estará en peligro.

Sobre la profesión de actor y la fama

"Ahora cualquiera puede ponerse delante de una cámara, solo gente comprometida con la profesión es la que se sube a un escenario. De las cosas que puedo decir sin que me tiemble la voz es ‘soy actor’", ha dicho Lorente sobre los cambios en la industria y el perfil de los actores actualmente. En este sentido, Lorente ha subrayado su rechazo al término de "actores naturales", es decir, desconocidos no profesionales que improvisan el guion, donde el actor ha hecho un llamamiento: "Yo no compro la entrada para esa gente. Estos directores hacen películas que nos quitan el trabajo y no se sienten mal. Que cojan a un diseñador, director de foto… de la calle. ¿Por qué a nuestro departamento se lo fusilan?"

"Soy tímido, yo no me creo tan importante como la gente cree. He sido víctima de mí mismo en muchas cosas, en ocasiones ese éxito lo he visto como una desgracia", ha afirmado Lorente, que se ha sincerado sobre su relación con la fama y las alfombras rojas, y su lugar seguro: Murcia, su familia y amigos.

Las otras pasiones de Lorente

A propósito de tu boca (2019) es el libro de poemas que escribió Lorente durante sus años de juventud, escritos en primaria y la ESO. "Me habían ofrecido varias veces publicar un libro y lo rechacé". Según Lorente, el libro refleja su personalidad de aquellos años: "Me voy a mi adolescente soñador, súper intenso, súper enamoradizo… yo era súper todo. Fui muy mal estudiante".

Otra de las facetas de Lorente es la música: "Músico no me considero. Siento que tengo poco talento para ella, pero me encanta hacerla". Y la danza: "Me encantaba la danza, uno de mis sueños era ser bailarín y, de repente, me desenamoré". Además, Lorente ha relacionado la danza con la actuación debido a la fisicidad presente, fundamental para la construcción de los personajes.

Por otro lado, Lorente ha expresado su deseo de dirigir como uno de sus proyectos en el futuro: "Nada me hace más ilusión que dirigir. Uno de los principales motivos que tengo para dirigir es cuidar".

Si quieres escuchar la entrevista completa, pincha en el audio.