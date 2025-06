Enrique Cerezo defiende los conciertos en el Metropolitano: "Tiene muy buena acústica aunque no como la del Calderón"

El nombre de Enrique Cerezo es asociado automáticamente al mundo del fútbol por su condición de presidente del Atlético de Madrid. Muchos desconocerán cuál es su auténtica profesión, productor de cine. Por esa faceta acaba de recibir de la Academia de Cine la Medalla de Oro de la institución.

"A mí me gusta hablar de fútbol y de cine, pero es más fácil hablar de cine porque hay siempre más adeptos que a los equipos de fútbol, además los equipos de fútbol siempre tienes el contrario y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices por si se puede molestar" ha comentado en una entrevista en Es la Mañana con Federico Jiménez Losantos.

Como productor Enrique Cerezo a través de su plataforma FlixOlé ha recuperado innumerables títulos. "El cine español ha habido momentos en que ha estado denostado, en una situación crítica muy mala, empezado por los productores que no cuidaban de los materiales, los dejaban en los laboratorios y ahí se podían pudrir". Su catálogo, uno de los mejores del mundo, tiene más de 10.000 títulos, de los que unos 4.000 están disponibles en FlixOlé.

Pero FlixOlé no es sólo el cine español, "tenemos prácticamente todos los éxitos del cine italiano y todo el catalogo de la RKO, las grandes películas de los años 40, de los 60, el cine negro...". Justo antes de entrar en el estudio con Jiménez Losantos se ha encontrado en la sala de invitados con Alaska. Cerezo ha relatado cómo "le he contado a Alaska que compré hace mucho tiempo Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón". la película "se rodó, como me decía Alaska, en tres años en 16 milímetros, el negativo estaba muy mal". Tras la restauración llevaba a cabo por su equipo "le contaba que hay un plano de ella que estaba con tres coletas y se ven hasta el color de los lacitos".

"FlixOlé va muy bien, tiene la gran ventaja que no tiene competencia, porque el que quiera ver una película española la ve allí, y la puede ver de todo tipo: nuevas, antiguas, modernas, de todo tipo...". De hecho, ha explicado cómo "las mayores estrella de la TV los sábados son Paco Martínez Soria, Marisol, Joselito..."

Recuerdo del Calderón y conciertos en el Metropolitano

Ante la pregunta de Isabel González de si los atléticos echan de menos la Ribera del Manzanares, donde estaba el estadio Vicente Calderón, Cerezo ha asegurado que "al Calderón todo el mundo lo quería, pero hoy el Metropolitano es muy bonito y muy cómodo, te puedes sentar en el centro del campo y no te tienes que levantar cuando pasa el del asiento de al lado". Ha añadido al respecto que "no hay ni uno que eche de menos el Calderón, la afición está encantada".

De los conciertos ha comentado que el Metropolitano "es un sitio que tiene muy buena acústica, no tiene la del Calderón pero tiene muy buena acústica, estamos fenomenal, creo que se ha ganado".

Pincha en el vídeo para ver la entrevista completa.