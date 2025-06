Bryce Dallas Howard se sincera sobre por qué sus películas fracasan y cuenta el consejo de Clint Eastwood

En muy pocas ocasiones una estrella de cine se sincera sobre sus propios fracasos de taquilla, pero Bryce Dallas Howard, hija del director Ron Howard, lo ha hecho sin mayores problemas.

La actriz tiene ya una buena ración de éxitos como la trilogía Jurassic World, pero también una buena dosis de lo contrario con films como La joven del agua (el primer fracaso de Shyamalan en 2006) o, sobre todo, Argylle, una película de Apple del año pasado donde compartió cartel con Henry Cavill y que mordió el polvo económicamente de manera espectacular, con apenas 80 millones de recaudación sobre un presupuesto de 200 sin contar marketing.

Y por eso Howard dijo que a veces "lo ves venir mientras las estás haciendo", declaró Howard sobre esos fracasos cinematográficos. "Nunca me ha sorprendido que algo no funcione. Pero solo soy una actriz: estoy para servir a la visión de un director. Si una película no sale como la imaginaste, casi no puedes estar decepcionado porque no es tu película. No eres quien la está construyendo".

Howard, hija del muy conocido realizador Ron Howard, que a su vez inició su trayectoria en la industria como actor, ha realizado su aportación como directora en un puñado de capítulos bien valorados de series del universo Star Wars como The Mandalorian o Tripulación Perdida, entre otros trabajos en el mundo de la televisión, el cine o el videoclip. Como su padre, la actriz parece ir asentandose poco a poco en esa faceta como realizadora.

En la misma entrevista en el diario The Independent, Dallas Howard asegura que no sufre como su padre, el legendario Ron Howard, cuando una de sus películas fracasa entre el público. Y bromea asegurando que Howard, una de las personalidades más afables y queridas en Hollywood, "le sorprende que no me pase eso".

Y para ilustrarlo, un ejemplo. En 1992 Howard se hizo cargo de la costosa película Un horizonte muy lejano, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, que se convirtió en un sonado fracaso de taquilla.

El director quedó tan tocado que se dirigió a Clint Eastwood en busca de consejo sobre cómo lidiar con ello. Y el astro le contestó con una metáfora sobre series de televisión como las que el propio Howard había protagonizado en su juventud: "Ronnie, una carrera es como una temporada de televisión. Tienes 24 episodios; algunos serán malos, otros aceptables, quizás un poco olvidables, y quizás cinco de esos episodios serán realmente buenos y perdurarán".