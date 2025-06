Gracia Querejeta: "Los que dicen que en el cine siempre trabajan los mismos, un poco de razón tienen"

La buena suerte es la nueva película dirigida por Gracia Querejeta y protagonizada por Hugo Silva y Megan Montaner, que cuenta la historia de Pablo, un arquitecto que se muda a un pueblo de mala muerte, donde se compra un viejo y destartalado piso frente a las vías. Allí conoce a Raluca, una mujer optimista maltratada por la vida; sin embargo, Pablo está huyendo de alguien o de algo. Querejeta ha hablado en Una hora contigo de esRadio sobre el proyecto basado en la novela de Rosa Montero: "Yo no leo literatura nunca pensando en el cine y adaptaciones, leí la novela y me gustó. Asumí el riesgo de adaptarla".

Un tema tabú

"Afortunadamente tengo un hijo, pero no he tenido que pasar por una situación semejante", ha dicho Querejeta sobre uno de los temas de la película: el maltrato de los hijos a los padres y a los demás. Una cuestión que no está tan explorada en el cine y que rompe los esquemas. "La madre le gritaba ‘¡Toma, a ver si te matas ya de una vez y me dejas de robar! ¡Tómalo todo, ya no tengo nada más!’. El tipo no decía nada. Era una situación de una violencia tan bestial que se me quedó grabada", ha contado Querejeta sobre una experiencia que presenció cuando era joven, a la salida de un banco, donde una señora le dio dinero al hijo de 20 años, posiblemente para un tema de drogas, por las formas, según la directora.

Los actores en la industria

"Durante las temporadas que no ruedo, doy clases a actores. Me encanta cuando puedes llamar a alguno de ellos, porque vas dando oportunidad y creando esperanza a aquellos que dicen ‘Siempre trabajan los mismos’, y un poco de razón tienen", ha destacado la directora sobre la industria y su otro trabajo.

"Estamos constantemente buscando nombres. A mí me parece que eso es antiguo, no sirve para nada y no garantiza el éxito. Solo te garantiza la prefinanciación o la no prefinanciación, la muerte prematura", ha indicado Querejeta sobre un casting con rostros conocidos o desconocidos.

El cine, una experiencia enriquecedora

"Voy mucho al cine sola porque me da igual, casi siempre me siento y abstraigo", ha contado Querejeta sobre su preferencia por acudir a las salas para ver películas en pantalla grande, ya que ofrece más ventajas que la pantalla pequeña del streaming, donde es más probable que la concentración se vea interrumpida por el teléfono móvil o la no tan buena calidad del sonido y la imagen.

