Álvaro Cervantes: "No me gustan las historias que hacen pornografía emocional"

Sorda es la nueva película protagonizada por Álvaro Cervantes (ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga por su papel) y Miriam Garlo, y dirigida por Eva Libertad. Sigue la historia de una mujer sorda que va a tener un bebé con su pareja oyente, por lo que surgen las dudas y miedos de la maternidad. La pareja tendrá una crisis para afrontar la crianza de la hija en un mundo que no está diseñado para los sordos.

Desayuna conmigo es la otra película de estreno protagonizada por Cervantes y Marina Salas, y dirigida por Iván Morales. Cuatro historias cruzadas sobre la fe, la confianza y el amor, en la que Cervantes da vida a Omar, un músico de prestigio que tiene una crisis existencial y creativa.

Aprendizaje y proyectos

"Yo siempre me lo tomo como un juego, no lo llevo a un terreno psicodramático. Es un juego que me tomo muy en serio y llevo con mucho rigor", ha dicho Cervantes sobre su preparación de los personajes y la elección de los proyectos.

"La base de todo es el guion, hay que darle humanidad; los personajes no son buenos ni malos. En esa escala de grises está lo que nos pasa en el día a día. No me gusta cuando hay historias que hacen pornografía emocional", ha afirmado Cervantes, que apuesta por historias como Desayuna conmigo, donde ha asegurado que Morales hace una disección tierna de los personajes.

"Cuando empiezas a conocer una realidad, es el primer paso para poner medidas. Es fuerte negarle un derecho a una parte de la sociedad. Los Cines Verdi ahora ponen una sesión al día de cine español subtitulado", ha explicado Cervantes sobre la realidad de la gente sorda, algo que el actor ha aprendido al participar en la película Sorda.

La reacción de su familia

"Ahora es cuando entiendo el oficio y siento que uno madura con el tiempo, con el bagaje y la experiencia", ha dicho Cervantes, que empezó con 15 años en la industria. "Yo no pensaba en el futuro, todo se fue colocando con el tiempo. Nunca he tenido ese lugar, pero he tenido muy claro que esto me gustaba mucho".

"Me apoyaron siempre, se lo puse muy fácil para que no tuvieran miedo, porque cumplía con todas las obligaciones de la escuela", ha indicado Cervantes sobre los principios, donde su familia le apoyó a pesar de no dedicarse a esta industria.

"Para ella, venir a Madrid fue un empujón. Desde muy pronto, en esas funciones vi la bestia parda que era como actriz", ha dicho Cervantes sobre su hermana, la actriz Ángela Cervantes.

Si quieres escuchar la entrevista completa, pincha en el audio.