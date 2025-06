¿Se acuerdan de la época de las spoof-movies o películas de parodias? La orquilla de tiempo entre 2025 y 2026 podría ser el del regreso de la comedia absurda de antaño, esa que arrasó en las taquillas y se burló de los grandes títulos de Hollywood. Los "culpables" serían la aquí presente Agárralo como puedas, que retoma las aventuras policiales de Leslie Nielsen con la figura de su hijo (interpretado nada menos que por Liam Neeson), pero también otros films ahora mismo en el horno como las nuevas Scary Movie, entre otras.

La secuela de Agárralo como puedas (allí llamadas The Naked Gun) responde al cliché de "legacy sequel" allá por donde la mires. Esas que tratan de subir al barco no solo a las nuevas generaciones que considerarían las entregas previas como obsoletas, sino también a aquellos que las disfrutaron en su momento apelando a su memoria sentimental. Neeson interpreta al hijo de Frank Drebin, el célebre y torpe policía al que Leslie Nielsen dio vida en la última y mejor etapa de su larga carrera. No esperen, eso sí, la presencia de ningún Zucker o del recientemente fallecido Phil Abrahams en su ficha artística.

La película está pilotada por Seth McFarlane, creador de Padre de Familia y sujeto más que acostumbrado a dirigir o trabajarse esa imagen de duro que Liam Neeson parece dispuesto a destruir en esta película, y dirigida por el rebelde Jorma Taccone, una de las voces del grupo cómico The Lonely Island. Neeson, que protagonizó el thriller Venganza en los 2000 y a partir de ahí vio cómo su carrera revivía con más de una docena de films donde abundaba en la figura de vengador, es un policía igual de estúpido y torpe que su padre, acompañado en esta ocasión de la mismísicma Pamela Anderson como sosías de Priscilla Presley.

La nueva Agárralo como puedas es una apuesta novedosa, al menos en el contexto actual. Hollywood lleva más de una década asustado de producir comedias por la atenta supervisión y mirada de los MeToo y otras organizaciones dispuestas a exprimir y censurar. Y llega con un buen presupuesto y dispuesta a aproximarse a ese público nuevo y no tan nuevo que ha estado huérfano de películas de risa durante años. No se trata tanto, pues, de un retorno al cine de parodias sino de el retorno, fuerte, de la comedia a las taquillas. Ahora solo falta que el público acuda el próximo mes de agosto.