En primer lugar tengo que aclarar que no soy nada aficionado al género de zombis, es algo que me satura porque cada vez hay más. Dicho esto, 28 años después me entretuvo porque es una película, dentro del género, bastante original, con un ritmo trepidante y con unas tramas divertidas que te mantienen en tensión.

Los zombis están de vuelta de la mano de Danny Boyle que inició esta saga hace 23 años con 28 días después. En la película han pasado casi 30 años desde que un virus de rabia salido de un laboratorio puso en jaque al mundo. Tras una cuarentena, algunos han conseguido sobrevivir entre tanta muerte y destrucción creando comunidades protegidas y aisladas.

En una de esas comunidades vamos a ver a una familia muy peculiar integrada por un padre cazador de zombis, una madre atormentada y un hijo adolescente. Padre e hijo se adentrarán en la zona infectada comprobando cómo algunos zombis se han transformado por los efectos del virus en los llamados machos alfa.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles, sin spoiler, de 28 años después.