Con una recaudación de ¡1.900! millones de dólares a nvel mundial, la mayoría de ellos amasados en China desde su estreno en enero, Ne Zha 2 es ahora mismo, y con mucho, la película más taquillera de 2025 en todo el mundo… y la quinta de todos los tiempos. El film, secuela de Ne Zha (2019), continúa las aventuras terrenales de Aobing y Nezha, dos seres místcos llamados a ocupar un cuerpo humano, llama desde luego a no mirarse tanto el ombligo a la industria estadounidense. Dirigida de nuevo por Jiaozi, Ne Zha 2 tiene una factura visual cercana a las producciones de Hollywood, una narrativa esquiva (que requiere, quizá, de ver previamente la primera entrega) y una ración sin filtrar de exotismo oriental. Pero sobre todo, es un espectáculo mayúsculo que utiliza la animación como medio y no como gancho comercial: la escala de los acontecimientos sísmicos de la última hora resulta casi inconcebible para un film de acción real.

Los fans del anime japonés se sentirán familiarizados con la planificacion de las numerosas luchas que Ne Zha 2 va acumulando a lo largo de un dilatado metraje de más de 140 minutos. Vigorosas, enérgicas y variadas en su planificación, el film consigue que cada una de ellas forme parte indisoluble de su narrativa, que por cierto se dispersa en dos y hasta tres tramas como si de una serie televisiva se tratase. La conspiración que afrontan Aobing y Ne Zha se trenza con alguna otra disquisición sobre los personajes, pero cristaliza en un gigantesco clímax donde los Dioses, las criaturas místicas de la mitlogía china y los humanos conviven con una naturalidad que hace olvidar de un plumazo franquicias hollywoodienses.

Podemos, pese a su en ocasiones difícil narrativa y abstruso sentido del humor, alabar el film como un verdadero despliegue de poesía china sin filtrar que deja a Kung Fu Panda, Mulán y otros intentos de la industria USA en meras maniobras de apropiacion cultural… por puro aplastamiento. En conjunto, Ne Zha 2 permite al espectador occidental que acepte sus claves disfrutar de un relato místico y mítico alejado de preocupaciones humanas, que no necesita perder el tiempo humanizando sus personajes para lograr la identificación con el espectador infantil. Un espectador niño que puede o no ser el único destinatario del film: la duración y tono del mismo en ocasiones coquetea con lo adulto, permitiendo -de nuevo- disfrutar de una obra de animación que no es una mera maniobra de llamada al público familiar.

Ne Zha 2 es, en conjunto, un film tremendamente enérgico pese a su desperdigada narrativa y un humor extravagante no apto para todos. Resulta fresco: sus códigos narrativos son otros, pero se percibe su afán por explotar y explorar las posibilidades de sus personajes y su naturaleza de secuela. Ración de exotismo real y sin filtrar, resulta excesivo, disperso, cine chino sin destilar amigable con el espectador. Es, quizá uno de los blockbusters del año, también para el público occidental… si, además, logra hacerse con la primera entrega.