Álex González: "Me han traicionado los guionistas de 'Ladrones'"

El pasado 13 de junio se estrenó en Disney+ la serie Ladrones: La tiara de Santa Águeda. La historia arranca con Amber (Silvia Alonso), una ladrona brillante infiltrada desde hace años como institutriz en la lujosa mansión de un magnate mexicano. Su objetivo es robar una joya de 240 millones de dólares durante una boda en la exótica Isla Esperanza. Pero el plan se tambalea con la llegada de Rui (Álex González), un ladrón carismático y misterioso con quien Amber comparte más que un pasado.

En solo seis episodios, la serie mezcla códigos de comedia romántica, thriller y aventuras. Pero más allá del robo, lo que realmente engancha al público es la dinámica entre sus protagonistas.

En una entrevista en esCine, ambos actores lo dejan claro: en esta historia, nada es lo que parece. "Escuchamos sus pensamientos, pero aun así dudas de cuáles son sus intenciones. ¿Qué es verdad y qué no?", reflexiona Silvia Alonso sobre su personaje. "Eso también pasa con Rui. No sabes qué los mueve, si se van a traicionar, si pueden confiar el uno en el otro y eso fue muy estimulante de interpretar".

Dos personajes que se complementan

A pesar que durante la serie se escuchan los pensamientos de Amber, nunca se llegan a saber cuales son realmente sus intenciones y que parte de verdad hay en la historia. "La directora, Inma Torrente, me preguntaba si me caía bien el personaje… y yo le decía que no lo sabía. Solo puedo actuar como Amber necesita para lograr su objetivo. Pero nunca sabes quién tiene razón en esta historia", confiesa la actriz.

En el otro lado de la trama está Rui, un ladrón que rompe el equilibrio. "Los puntos que los separan también los unen", dice Álex González en esRadio. "Entre los dos personajes surge algo nuevo. Se complementan: lo que le falta a uno, lo tiene el otro."

La serie arranca con fuerza, con una escena muy potente que deja al espectador descolocado. "Creo que es un gran punto de partida para Amber", asegura Silvia. "Y aunque esto es una comedia romántica de aventuras, lo que pasa en ese primer capítulo es muy fuerte", añade.

A pesar de ser una serie sobre un robo, también hay espacio para la introspección dentro de los personajes. "Rui se presenta como alguien que ha hecho algo malo, pero luego le coges cariño. A Silvia y a mí nos pasó que, incluso un año después, seguíamos en desacuerdo sobre quién traicionó a quién. Yo creo que ella traiciona a Rui… y el montaje le ha dado la razón a ella. ¡A mí me han traicionado los guionistas!", bromea Álex en la entrevista.

Acción, amor y una escena que terminó con un hombro roto

En una de las escenas más comentadas del rodaje, Silvia y Álex tuvieron que recrear un póster al estilo Dirty Dancing. El resultado fue catastrófico: "Sin desmerecer a Álex… se rompió el hombro haciéndolo", ríe Silvia. "Intentaba hacerlo bien", admite él, "pero ocho meses después descubrí que lo tenía roto".

Ambos destacan el trabajo de los creadores –Verónica Marzá, Pablo Roa y Fernando Sancristóbal– como clave del equilibrio entre géneros: "Hay comedia, hay tensión, y muchos personajes y tramas que convergen. No es nada fácil lograr eso", dice Álex. "Como actores, es muy enriquecedor".

Un proyecto hecho a medida

Silvia Alonso reconoce que aceptó el papel sin pasar por casting. "Me llamaron directamente. Que estuviera Álex ya era una garantía de que me iba a entender con mi compañero. Cada vez valoro más rodearme de buenos compañeros y asegurarme de que al menos voy a trabajar en un entorno cómodo, porque los rodajes son muy duros", sentencia la actriz.

Escucha la entrevista completa, pinchando en el audio.