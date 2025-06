Netflix ha estrenado este viernes 20 de junio Olympo, una serie juvenil que mezcla misterio, reivindicación y pulsión competitiva en un centro de alto rendimiento deportivo. Clara Galle y Agustín Della Corte encabezan el reparto de este drama que pone al límite a los atletas más prometedores del país.

Ambientada en el CAR Pirineos, Olympo sigue a Amaia (Clara Galle), una exigente capitana de la selección de natación sincronizada que, tras años de sacrificios, ve tambalear su liderazgo cuando su mejor amiga la supera por primera vez. A partir de ahí, suceden situaciones como el dopaje, las desapariciones, las traiciones y una pregunta que lo atraviesa todo: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los jóvenes atletas?

Un centro de élite con un lado oscuro

Clara Galle encarna a una protagonista ambigua, de extremos. "A veces es la mala y a veces la buena, pero tiene un principio de honradez. Yo la entendía porque he sido gimnasta y cada día sacrificas cosas de tu vida para triunfar. Las personas somos contradicciones", ha señalado Clara Galle en esCine.

Por otro lado, está el personaje de Roque (Agustín Della Corte), capitán de la selección de rugby, que sale del armario en un entorno hostil. "Mi personaje quiere reivindicar su libertad sexual, pero pasa por situaciones muy difíciles, como el enfrentamiento con compañeros, la presión de entrenadores y patrocinadores", ha explicado Agustín.

"Competencia, amistad y deseo"

La relación entre Amaia y Roque es uno de los pilares emocionales de la serie. "Los dos son capitanes, se entienden desde ahí. Pero la competencia con la amistad a veces no convive tan bien", ha afirmado Galle. Para Agustín, la serie pone el foco en los sacrificios que exige la excelencia: "Cuando un deportista se plantea un objetivo, tiene que renunciar a otras cosas. Afecta a las relaciones, al carácter, a la vida".

En el caso de Amaia, esa autoexigencia extrema está profundamente marcada por su historia familiar. "Para Amaia, el lenguaje del amor es exigir. Es lo que le han enseñado, si te exijo, es porque quiero que saques lo mejor de ti", ha confesado la actriz. "Pero para que su madre le abrace, tiene que sacrificarse más que nadie. Y mucha gente no lo va a entender", ha confesado.

El sexo en la serie

La serie, fiel al ambiente adolescente, no rehúye las relaciones íntimas. Aunque en redes sociales algunos han criticado el tráiler por lo que interpretan como un exceso de escenas sexuales, Clara Galle ha desmentido que este sea realmente el foco de Olympo. "Hay sexo, claro. Pero no es lo primordial. Son escenas muy cortas y están puestas para dar veracidad", ha dicho la actriz.

"Tú imagínate un centro de alto rendimiento lleno de atletas... ¿qué va a haber? Salseo. Pero Olympo no va de eso", ha explicado la actriz. De hecho, Clara Galle ha animado al público a verla: "Animo a la gente a que no se quede en el prejuicio. Olympo no va de sexo. Va de todo lo que te cambia por dentro cuando luchas por ser el mejor".

Asimismo, la serie plantea otros dilemas morales, como la envidia en el deporte. "En el deporte hay una competencia implícita que activa envidias. Y si sumas la sexualidad, salen actitudes muy violentas. También por parte de los que supuestamente dirigen la moral del deporte", ha añadido Agustín.

Escucha la entrevista completa, pinchando en el audio.