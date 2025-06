Johnny Depp arremete contra el Me Too tras ser "eviscerado" y señala a tres personas

El actor Johnny Depp, que recientemente sorprendió con su visita a pacientes del Hospital público Infantil Niño Jesús de la Comunidad de Madrid disfrazado del capitán Jack Sparrow, se ha mostrado durísimo con el movimiento feminista Me Too y el juicio contra su ex, la actriz Amber Heard, precisamente residente también en la capital de España.

Aunque el largo y mediático juicio, retransmitido durante seis semanas y seguido al milímetro por la prensa, se saldó a favor del actor, su reputación ha sido dañada de manera incalculable, llegando a ser despedido de películas como la saga Animales Fantásticos, donde ejercía el papel de villano. Depp ha conseguido a duras penas continuar su carrera, pero no parece fácil recuperar las cotas de popularidad de antaño.

Y sobre eso mismo se ha manifestado la estrella de Eduardo Manostijeras, que ha asegurado que durante años ha sido "el muñeco de pruebas del Me Too". Depp ha contado en Sunday Times que "Si no intento representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que se me acusa. Y mis hijos tendrán que vivir con ello. Sus hijos. Hijos que he conocido en hospitales. Así que la noche antes del juicio en Virginia no estaba nervioso. Si no tienes que memorizar diálogos, si simplemente dices la verdad, simplemente tiras los dados".

"Hablé en contra de la violencia sexual y enfrente la ira de nuestra cultura", aseguró Depp, que consiguió que el jurado fallara en su favor determinando que Heard le difamó intencional y maliciosamente y ser literalmente "eviscerado". "Nada de todo esto iba a ser fácil, pero no me importaba. Pensé que lucharía hasta el amargo y puto final de todo. ¿Y si acabo trabajando en una gasolinera? Pues muy bien, ya lo Hee hecho antes".

En definitiva, Johnny Depp asegura "no arrepentirse de nada. Tuvo que sufrir cómo personas cercanas a él, su propio entorno, declaraba en contra suya: "Esos falsos hijos de puta te mienten, te celebran, dicen todo tipo de horrores a tus espaldas, pero siguen con el dinero —esa máquina de confeti— porque, ¿qué quieren? Dinero".

Se refiere en concreto a tres personas que le hicieron "daño" y que "estaban en las fiestas de mis hijos. Pero entiendo a la gente que no pudo defenderme, porque lo s aterrador tomar la decisión correcta". No llega a mencionar nombres.

Finalmente, Heard tuvo que pagarle 10.35 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos y Depp, 2 millones de dólares en concepto de daños compensatorios.