Maggie Civantos: "Tengo buena relación con mi cuerpo"

Bajo un volcán es la nueva película protagonizada por Maggie Civantos y William Levy que sigue la historia de un capitán y piloto militar que llega a Tenerife tras remitir la erupción del volcán. Sin embargo, una experta vulcanóloga alerta sobre una posible reactivación, por lo que ambos deberán luchar contra el volcán y sus sentimientos. Civantos ha hablado en el programa Una hora contigo de esRadio sobre la película.

El rodaje en Tenerife

"Lo primero que vi del guion fue el personaje. Dani aparece en un momento de mi vida donde estoy aprendiendo a escucharme muchísimo y a confiar en mi intuición. Cuando creo en algo, soy muy apasionada", ha dicho Civantos sobre el papel de vulcanóloga que interpreta en la película.

"Rodar fuera hace que hagas equipo, pero es más duro porque al final quieres dormir en tu cama y estar con tu familia", ha dicho Civantos sobre el rodaje en Tenerife durante seis semanas. "Es una persona muy divertida y muy humilde. Lo puso todo muy fácil, es como un niño grande en el buen sentido: canta, baila, está siempre riéndose…", ha contado Civantos sobre su compañero de reparto, William Levy.

Los retos de la profesión

"He bailado mucho y tengo buena relación con mi cuerpo. Para mí es una coreografía y es confianza en tu compañero. La intimidad va enhebrada a la vulnerabilidad", ha indicado Civantos sobre las escenas eróticas de La pasión turca. "Por la implicación emocional, tuve que estar meses sin trabajar porque psicológicamente me tocó. También aprendí mucho de mí; después empecé a estudiar psicología", ha dicho Civantos tras interpretar papeles duros y emocionales como el de La pasión turca.

"Después de cada proyecto, hay que sacudirse el personaje. Es un trabajo muy estresante. Me desgastó los primeros años, luego eso pasa factura: de estrés, ansiedad... no tiene sentido. No hay que tener miedo cuando no suena el teléfono", ha concluido Civantos sobre trabajar en la industria. Asimismo, Civantos ha dicho que "todo lo que se hace con miedo, te explota en la cara. Las cosas hay que hacerlas con corazón. Para mí, el arte transforma el miedo; por eso me encanta el terror".

Nuevos proyectos

Por otro lado, Civantos ha hablado sobre su nueva faceta como directora en El retorno de Júpiter: "Ha sido intenso, pero de las aventuras más bonitas de mi vida a nivel personal. Ha sido espectacular, he tenido una familia y no un equipo". Además, Civantos ha anunciado: "No podría abandonar la interpretación, pero me encantaría seguir explorando la dirección".

Si quieres escuchar la entrevista completa, pincha en el audio.