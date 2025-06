Muere Álvaro Vitali, el mítico 'Jaimito' de la comedia erótica italiana

El mítico Álvaro Vitali, famoso por interpretar al famoso Jaimito de las comedias italianas de los 70, ha fallecido a los 75 años. El personaje, llamado Pierino en las versiones originales, era conocido por su sonora risa y los chistes picantes pero no exentos de ironía de unas películas que llenaron cines en otra época.

Vitali, que ha fallecido en Roma por una bronconeumonía recidivante, nació en febrero de 1950. Sus orígenes familiares fueron conflictivos, dado que tuvo que vivir con su abuela por las frecuentes peleas con su madre. Apenas acabó primaria trabajó de electricista hasta que conoció al mismísimo Federico Fellini.

A partir de ahí participó en papeles secundarios en varias películas con el mítico realizador italiano, como Satyricon, Roma o Amarcord. Solo era cuestión de tiempo, sin embargo, su salto a papeles protagonistas en comedias eróticas de enorme popularidad en la época. Su personaje, Jaimito -Pierino en Italia- dio pie a una larga saga de títulos que le convirtieron en extremadamente popular.



Jaimito contra todos, Jaimito, médico del seguro y Jaimito no perdona...fueron éxitos internacionales, pero la saga siguió con decreciente interés por parte de los espectadores internacionales, acabando por resultar un mito local. Jaimito vuelve a la escuela y otros títulos posteriores tuvieron menos repercusión que las previas durante los años 90.

Vitali, que no obstante también participó en títulos de Dino Risi o los famosos westerns europeos de la época, llegó a amasar una gran fortuna que sin embargo no conservó, como demuestran sus propias declaraciones y la escasa pensión que percibió en su última época: "Fue un mal momento, me encontré solo. Cuando el barco se hunde, los primeros que se salvan son las ratas, los muchos falsos amigos han desaparecido, todos se han hundido. Me quedé solo, sin trabajo, el teléfono sin sonar, deprimido y no quería oír ni ver a nadie".