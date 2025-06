Te ofrecemos una selección de siete películas, siete, que no solo no llegan a la altura del original, sino que casi, casi, consiguen fulminar su recuerdo. Hablamos de secuelas que no son peores, sino que de alguna manera desmerecen y se alejan del original ya sea por pobreza de medios, de talento, o de ganas.

Desde la redacción de Libertad Digital, Juanma González te ofrece esta selección particular y -esperamos- intransferible de películas que tenían que haber sido tan malas, tan ridiculas, tan cómicas, tan... tan, a su manera, inolvidables. Aunque sea por las razones equivocadas.

Una secuela del Tiburón de Spielberg confeccionada en apenas unos meses por un gran estudio, una cuarta parte de uno de los films fundaciónales del cine de superhéroes pero producida por una casa de films de serie B, y otra productora de serie A que, sin embargo, permitió que otros malgastaran su propiedad en experimentos inútiles. De todo hay, como en botica, en este vídeo que puedes ver más arriba.

Y una cosa más: no te olvides de seguir en canal de Youtube @LDCultura, donde volcamos todo tipo de contenidos de este tipo, y sobre todo... ¡deja tu like! ¡nos gustan!