Santiago Segura: "Torrente es una comedia pero lo de Zapatero comprando crudo en Venezuela me hiela la sangre"

Santiago Segura ha hecho historia dentro del cine español. La cifras de las taquillas de su saga de Padre no hay más que uno le avalan. Las cuatro primeras entregas fueron la película más vista del cine español en su año, y con mucha diferencia. Acaba de estrenar en cines la que será en principio, así lo dice el propio Santiago Segura, el final de la saga, Padre no hay más que uno 5: Nido repleto.

En una entrevista para esRadio nos confiesa que siente "respeto y responsabilidad porque no quieres cerrar la saga y que te digan ‘está simpática, me han gustado más las otras cuatro’, eso sería un golpe duro". Por eso espera que esta quinta entrega sea del agrado del público. Precisamente hablando de sagas asegura que "las que más me gustan son las que dividen a los espectadores, a mí me gusta la 1, a mí la 2, a mí la 3... porque cuando están de acuerdo todos eso quiere decir que hay algunas muy malas y otras buenas".

Para que pueda haber una saga se necesita el compromiso de los actores, "si cambias a alguien, aunque lo justifiques, la gente piensa esto es que el actor no ha llegado a un acuerdo". Pero en Padre no hay más que uno repiten todos. Una saga en la que cada vez ha ido creciendo en personajes y era importante que todos tengan su peso. "Todos tienen su aventurilla: Carlitos está con la cosa de la fe, Rocío sigue en su persecución loca por la fama, Paulita sigue siendo fantasiosa y que quiere su cumpleaños de zombis pero le meten uno de princesas... Una casa de la que nadie se va sino que vienen, como la consuegra del personaje de Santiago Segura.

Entre el reparto están desde la primera entrega las dos hijas de Santiago Segura. "Me parecía curioso, yo pensaba, ¿cómo sería si yo hubiera hecho una película con mis padres?". Aunque al final más o menos lo consiguió. "Les dije a mis padres que me gustaría que salieran en Torrente, de figurantes". Así aparecieron en Torrente 3, "estamos hablando en una mesa José Mota y yo y están mis padres detrás, tomándose un cafetito".

Torrente, Ábalos, Zapatero...

Precisamente una de las preguntas que le hacen a menudo a Santiago Segura es para cuando una nueva entrega de Torrente. El cineasta ya adelantó que se llamaría Torrente presidente. Como la realidad siempre supera la ficción, el caso Koldo con todas sus ramificaciones y prostitutas de por medio parece que es un guión de Torrente.

Santiago Segura es claro: "Lo que pasa es que Torrente es una comedia y esto es un drama. Torrente es un paria y es ficción pero esta gente son gente poderosa y no es ficción, son los que están gobernando el país. Son la gente en la que tú confías para que administre los impuestos, para que gobierne".

De esta forma, "esa falta de confianza en el sistema es peligrosísima, si tú pagas 42% de tus ingresos, o en el tramo en el que estés, dices, ‘es el estado de bienestar, es lo que quiero, que mis conciudadanos estén felices como yo’". El problema es que "si empiezas a ver estas cosas, que de repente Zapatero resulta que en Venezuela compraba crudo, que luego no sabemos si se demuestra o no, pero de momento, solo oírlo me hiela la sangre en las venas".

O "el informe de UCO dice que Pedro Sánchez, Cerdán... esas conversaciones... te va a tocar medio al mes durante tres años, y pregunta 500.000 euros, sí. Yo oigo eso y parece un episodio de Los Soprano, sería Torrente y Los Sopranos y sale esto".

