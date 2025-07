El músico callejero que actuó para reyes y papas

Esta semana en Do-Re-Film, la sección de esCine dedicada a las bandas sonoras, hablamos de los compositores one hit wonder, aquellos que solo trabajaron una única vez en el cine, que por diversas circunstancias, aunque alcanzando el éxito, no volvieron a realizar ningún otro trabajo cinematográfico.

¿Quién fue el músico que pasó de actuar en las calles a hacerlo delante de todos los dirigentes y monarcas mundiales? ¿Cuál está considerada la primera banda sonora de la historia? ¿Por qué el compositor de West Side Story se agarró un cabreo monumental con Elia Kazan? ¿Por qué mandó a paseo Philip Sainton a Chaplin? ¿Qué cantautor español fue nominado al Goya por su único trabajo en el cine?

Pincha en el audio y descubre a las estrellas fugaces de la banda sonora.