Álex González: "Antes la prensa rosa era más dañina, ahora no son tan salvajes"

Álex González ha destacado el nivel técnico de la serie Ladrones, estrenada en 94 países, y asegura que "visualmente es brutal" gracias a la calidad de todos los departamentos. Reconoce que el tono fue su mayor reto actoral y valora el liderazgo de Inma Torrente y Alejandro Bazano en la dirección. "Desde el primer minuto fue concebida por y para el público", afirma, reivindicando el valor del entretenimiento. Además, celebra el momento actual del cine español: "Es un milagro que una serie pueda verse en todo el mundo y hace que sea un momento cultural espectacular".

Explorar nuevos géneros

El actor ha reflexionado sobre el cambio en el consumo audiovisual, antes era más fácil que una serie o película trascendiera: "Lo tenías todo más bajo control, pero no cambiaría nada del pasado por lo del tiempo que vivimos ahora". Además, valora la libertad actual para ver contenidos "donde quiera, como quiera y cuando quiera", admite que es esa inmediatez la que "hace que la trascendencia sea menor".

También ha destacado su interés por explorar la comedia tras su papel en Ladrones: "Sí, tengo la espinita. Por primera vez me veo capaz". Sobre la fama, ha afirmado: "No lo quiero vivir como víctima. Es algo colateral, pero hoy creo que sí merece la pena porque me gusta tanto mi trabajo" y ha reconocido tener "la suerte de que la prensa siempre me ha tratado con mucho cariño y respeto".

Amor hacia la profesión

Álex González se ha sumergido en el universo de los ladrones en su nueva serie, descubriendo similitudes con la magia: "Es el trabajo de la distracción. Tiene mucho de hacer creer al otro algo que en realidad no es". Ha confesado que el rodaje lo volvió más precavido: "Nunca echaba la llave de casa… Empecé a echarla".

Sobre el teatro, ha admitido: "Me llama mucho hacer teatro y me gustaría hacerlo". Aunque ha reconocido que "sostener en el tiempo me cuesta" y por eso el rodaje de una película que solo implica semanas "para mí es perfecto". Por último, ha revelado: "Estoy realmente enamorado de esta profesión. Esto es lo único que hago en la vida que se me pasa el tiempo volando".

El actor ha comentado el fenómeno que supuso la serie El Príncipe. "Tuve dos años paparazzis en la puerta de casa, al final dejaron de estar porque creo que se dieron cuenta de que tengo una vida muy aburrida, soy muy casero". No obstante, Álex González reconoce que la prensa siempre le ha tratado bien. "Nos retroalimentamos todos de todos, no necesariamente estoy diciendo que yo personalmente necesite la prensa rosa, pero creo que podemos llevarnos bien". Ha subrayado que "creo que antes era mucho más dañina la prensa rosa que ahora, ahora dentro de lo malo veo bastante cuidado, no son tan salvajes como antes que sacaban unas fotos de repente, unas cosas o se inventaban unos montajes que creo que ya no sucede tanto ahora".

