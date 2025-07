El competitivo magma de estrenos en salas de cine y plataformas ha provocado una curiosa circunstancia: en ocasiones, títulos del antaño denominado cine de acción que coparon las listas de éxitos de décadas previas ven su salida financiados por esos nuevos estudios o flamantes fusiones empresariales del mundo del streaming, que se las reservan para mirar frente a frente con grandes títulos de la competencia. Y ese es el caso de Jefes de Estado, comedia de acción al servicio de Idris Elba y John Cena en el papel del ¡primer ministro británico y presidente de los EEUU! que no carece precisamente de medios y que puede verse en Prime Video.

Quizá esa naturaleza de producto de streaming explique la factura un tanto irregular de Jefes de Estado, película capaz de combinar el buen oficio en las escenas de acción y las coreografias del ruso Ilya Naishuller, firmante de la excelente Nadie con Bob Odenkirk, con algunos efectos visuales de pobre factura. No es, en todo caso, lo que acaba caracterizando un film que probablemente hubiera necesitado una reescritura en sus primeros veinte minutos, así como una banda sonora que no pareciera insertada literalmente por IA en la acción, pero que sabe cobrar velocidad e intensidad en el momento adecuado.

No es, en efecto, cuestión de ponerse injustos con un film por encima de la media en el género y el streaming, sobre todo porque una vez que se suceden los acontecimientos del Air Force One todo recae en manos de sus estrellas y el director. El sentido del humor de Naishuller y su inventiva visual, cierto que un tanto cohibida en esta ocasión, brilla pese a todo en segmentos como la pelea con los bielorrusos o la fugaz aparición de Jack Quaid (The Boys, Novocaine), demostrando la cualidad de este último de puro robaescenas. La dinámica "buddy-movie" de "presidente nuevo-presidente viejo", la rivalidad política de ambos colegas a la fuerza y la nada disimulada pero bienintencionada (pero no buenista) vertiente política del film generan simpatías que secundarios como Stephen Root o Carla Gugino saben apuntalar.

Evidentemente, toda la gracia de la aventura internacional recae en Idris Elba y John Cena, a la sazón productores ejecutivos y patrocinadores del invento. Los dos cumplen su cometido a ritmo de los Gipsy Kings en un film desvergonzado, un tanto pobre en determinados instantes, pero bastante ágil y potente en largos segmentos de puro jolgorio actioner, de esos que hacen rememorar mejores tiempos.