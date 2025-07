You Planet

Los estrenos de plataformas esta semana vienen cargadas de estrellas de Hollywood: Idris Elba, John Cena, Casey Affleck, Laurence Fishburne, Charlize Theron... No obstante, la presencia de rostros muy conocidos no garantiza que la película sea buena. Repasamos todos los títulos para no perder dos horas de vida en el sofá.

Tontería suprema muy cara

Prime Video estrena la superproducción Jefes de Estado en donde el presidente de EEUU está encarnado por John Cena, una antigua vieja gloria del mundo del cine. Nos referimos al personaje, no al actor. Idris Elba da vida al primer ministro británico. Para acallar rumores sobre su mala relación viajarán juntos en el Air Force One a una cumbre de la OTAN. En el trayecto el avión sufre un atentado y ellos sobreviven. Ahora tendrán que trabajar juntos para intentar sobrevivir. Como curiosidad la película comienza en Buñol en plena Tomatina. Mucha acción, poco humor y todavía menos trama.

Título: Jefes de Estado

Género: Acción, Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 113 minutos

Dirigida por Ilya Naishuller

Reparto: Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas

Fecha de estreno en España: 2 de julio de 2025

Plataforma: Amazon Prime Video

'Jefes de Estado'.

Con Rusia hemos topado

De Rusia llega la película a El amo a Filmin, Prime Video, Apple TV, Rakuten TV y Google TV. Menshov es una persona honrada que un día ayuda a un hombre atrapado en un vehículo accidentado. Ese día la vida de Menshov y la de su familia dará un giro radical ya que el hombre al que rescató es del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Comenzará una amistad "beneficiosa" para ambos pero con contrapartidas muy importantes.

Título: El amo

Género: Drama

País: Rusia

Año: 2023

Duración: 123 minutos

Dirigida por Yuri Bykov

Reparto: Artyom Bystrov, Konstantin Solovyov, Klavdiya Korshunova

Fecha de estreno en España: 4 de julio de 2025

Plataforma: Filmin, Prime Video, Apple TV, Rakuten TV y Google TV

El agente deportivo con deudas

De Francia llega Mercato a Prime Video, Rakuten TV, Itunes, Movistar+, Vodafone, Google Play y Filmin. Driss (Jamel Debbouze) es un agente de jugadores de fútbol sobre el que pesa un ultimátum, un gánster le ha dado siete días para pagarle lo que le debe, justo el tiempo que le queda al mercado de fichajes. Fichajes, traspasos y apuestas financieras se mezclan en esta película.

Título: Mercato

Género: Thriller, comedia, deportes

País: Francia

Año: 2025

Duración: 119 minutos

Dirección: Tristan Séguéla

Reparto: Jamel Debbouze Amélie, Monia Chokri Laurence Anyways, Milo Machado

Fecha de estreno en España: 1 de julio de 2025

Plataforma: Prime Video, Rakuten TV, Itunes, Movistar+, Vodafone, Google Play y Filmin

A la conquista del espacio... y de la mente

Casey Affleck y Laurence Fishburne protagonizan el thriller de ciencia ficción Destino: Titán que estrena Movistar Plus+. Ambos están inmersos en una misión espacial a una de las lunas de Saturno, Titán. Deben salir de su hibernación para hacer el mantenimiento de la nave. Habrá un momento en que ya no sepan distinguir entre realidad e imaginación.

Título: Destino: Titán

Género: Ciencia ficción, Suspense

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 109 minutos

Dirigida por Mikael Håfström | Guion R. Scott Adams, Nathan Parker

Reparto: Casey Affleck, Laurence Fishburne, Emily Beecham

Fecha de estreno en España: 30 de junio de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Las inmortales se hacen mortales

Netflix estrena La vieja guardia 2, secuela de una de las películas más populares de su plataforma que fue vista por 78 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas. La película está basada en las novelas gráficas de Greg Rucka y Leandro Fernández.

Título: La vieja guardia 2

Género: Acción, Aventura, Fantasía

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 105 minutos

Dirigida por Victoria Mahoney

Reparto: Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari

Fecha de estreno en España: 2 de julio de 2025

Plataforma: Netflix

Terror gótico

Raging Grace llega a Movistar Plus+ y Filmin. Mezclando el terror gótico y drama social nos cuenta cómo Joy, una inmigrante filipina sin papeles que sobrevive junto a su hija en Inglaterra, es contratada en una gran casona. Un buen trabajo que se convierte en pesadilla.

Título: Raging Grace

Género: Drama, Terror, Suspense

País: Gran Bretaña

Año: 2023

Duración: 95 minutos

Dirección: Paris Zarcilla

Reparto: Max Eigenmann, Jaeden Paige Boadilla, Leanne Best, David Hayman, Oliver Wellington

Fecha de estreno en España: 1 de julio de 2024

Plataforma: Movistar Plus+

