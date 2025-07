Santiago Segura: "Hay una nueva izquierda que es muy paternalista y nos trata como si fuéramos tontos"

Santiago Segura ha anunciado con firmeza el cierre de la exitosa saga Padre no hay más que uno con su quinta entrega, destacando que el fin llega en "un momento álgido". "No quiero que digan que está simpática pero que les gustaron más las otras. Quiero que digan que les gusta igual o incluso más", ha confesado el cineasta en Una hora contigo.

Segura ha reconocido el vértigo que supone cerrar una saga tan popular, pero también la necesidad de no dejarla morir por desgaste: "Que el final sea arriba me parece fantástico". A pesar de las presiones —incluida la de Sony, que tiene un 40% de la película— para continuar mientras la saga siga siendo rentable, el director ha optado por parar a tiempo: "A lo mejor no es valentía, es inconsciencia, pero yo digo: se ha quedado bien".

El valor de lo cómico

El creador de Torrente se ha mostrado nostálgico al hablar del legado que deja para sus hijas y para el público familiar: "Me gusta pensar que estas películas las verán con sus hijos dentro de 30 años". Una despedida con emoción, gratitud y la promesa de nuevos retos en otros géneros "pero siempre con comedia".

Además, ha hablado sin tapujos sobre el estado actual del cine, el humor y su posible regreso con Torrente 6. El cineasta y actor ha reivindicado el valor de los actores cómicos como intérpretes dramáticos: "Yo creo que es más difícil hacer reír que hacer llorar, pero hacer las dos cosas hay que valer", dijo, elogiando figuras como Javier Cámara, Javier Gutiérrez o Flo.

Corrección política

Segura también ha criticado el exceso de corrección política: "Hay una nueva izquierda que es muy paternalista y nos tratan como si fuéramos tontos", ha lamentado, refiriéndose a advertencias contextuales en películas clásicas y la retirada de títulos como Lo que el viento se llevó. "No vamos a inventar nada en el cine que no haya una réplica más bestia en la realidad", ha defendido. Asimismo, ha dejado claro que "la ficción lo aguanta todo, la realidad es más peligrosa".

Sobre Torrente, ha confirmado que lleva tres años escribiendo Torrente presidente, pero no quiere decepcionar: "Si vuelvo, tiene que haber risas. No quiero que pase como con Indiana Jones 5". Para él, Torrente sigue siendo un personaje liberador: "Me ha encantado siempre, porque me parece excesivo. Es una orgía, lo peor del ser humano. Y eso, como actor, a mí me divierte".

Importancia de la calidad

Durante la charla, ha reflexionado con pasión y sentido crítico sobre el estado del cine actual en España. "Si sales feliz del cine, no te parece caro. Te lo parece si ves un bodrio", ha comentado tajante. Para el Segura, el éxito de la taquilla depende en gran parte de la calidad de las películas: "Si ves tres decepcionantes, se te quitan las ganas. Pero si ves una buena, te anima a volver".

Segura también ha puesto en valor el boca a oreja como motor de la taquilla: "Lo que tenemos muy bueno es el boca a oreja. Si alguien dice ‘¡qué bien me lo he pasado!’, eso anima mucho". Y aprovechó para lanzar un deseo sobre su película: "Que aguante en los cines, sobre todo en verano, que es cuando todos los días son un poco fin de semana". En plena promoción de Padre no hay más que uno 5, Segura sigue apostando por el cine familiar y por hacer reír.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.