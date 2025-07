Milena Smit, sobre Miren Ibarguren: "En la serie nos llevamos fatal"

Movistar Plus+

Las actrices Milena Smit y Miren Ibarguren, en una entrevista en esCine han hablado de sus personajes en la serie Los sin nombre, de Movistar Plus+. Esta adaptación de la novela de Ramsey Campbell, es un thriller psicológico, dirigido por Pau Freixas, que trata sobre una mujer que ha perdido a su hija y tiempo después recibe una llamada que generará que se reinicie su búsqueda.

A lo largo de la entrevista ambas han expresado que grabar ha sido una experiencia muy agradable por el buen ambiente que había detrás de las cámaras. "Me sentí súper arropada" ha confesado Ibarguren. Asimismo, Smit ha confesado que era como estar en "una especie de campamento de verano", algo muy importante en el trabajo, ya que te da "comodidad" en proyectos tan difíciles como este.

Miren Ibarguren, madre desesperada

La actriz Miren Ibarguren interpreta el personaje de Claudia, la madre de Ángela, la niña desaparecida. Esta ha sido su primera vez rodando un drama y ha comentado que se le hizo "un poco raro" porque no estaba habituada a este género, aunque el proyecto ha salido muy bien. "Lo mejor que tuve fue el acompañamiento de todos mis compañeros" ha explicado. Miren ha reflejado su agradecimiento hacia el resto de trabajadores por ayudarla y apoyarla durante el rodaje "Hemos hecho un trabajo en equipo súper bonito, creo que con otro equipo no hubiera salido igual" ha afirmado.

La actriz también ha explicado que el papel ha supuesto un reto, ya que no era fácil salir del personaje una vez acababa el rodaje. "Hoy tengo que llorar y estar y tal, pero mañana es que tengo que llorar más, entonces dices, tampoco me voy a poner muy contenta, porque si no tengo que volver a empezar mañana desde cero" ha contado.

Milena Smit y su vuelta de entre los muertos

El personaje que interpreta Milena Smit es Laura, una joven que fue previamente salvada por Ángela, que se ha sumado a Claudia en su búsqueda. La actriz ha hecho especial hincapié en lo divertido que ha sido grabar y en lo bien que se han llevado todos durante las grabaciones, a pesar de fingir que "nos llevábamos fatal" en la serie.

También ha explicado que este es un factor muy importante. "Nos dedicamos a contar historias que a veces son muy dramáticas y muy oscuras, entonces, mola mucho también tener ese punto de luz detrás de los personajes y detrás del rodaje" ha confesado.

