Superman está de vuelta y con un nuevo actor, David Corenswet. Tanto DC y Marvel han perdido el rumbo hace muchísimo tiempo, DC especialmente como demuestra que no nos esté brindando grandes películas. Al menos en esta ocasión hay que agradecerle al estudio que no nos vuelva a contar dónde nace Superman, dónde va a parar Superman, cómo eran los padres de Superman... ya que con cada cambio de actor nos lo volvían a contar.

En Superman nos encontramos con un superhéroe más joven que ya trabaja en el Daily Planet, ya hace de Clark Kent, ya está enamorado de Lois Lane... ¿Cuál es la diferencia con las otras? Pues ese grado de bondad que está buscando Superman en la humanidad y que no encuentra y la llegada del perrito Krypto, con capa incluida. Buenos efectos digitales pero ¿y qué tal el nuevo Superman? No está mal pero a mí me falta el cuerpo.

Pincha en el vídeo para ver la crítica completa y descubrir todos los detalles, sin spoilers.