Todo vuelve: la música, las modas... y hasta los asesinos. Si ya lo habían hecho los de Scream y Destino Final, era sólo cuestión de tiempo que también lo hiciera una película de la misma época, Sé lo que hicisteis el último verano. No es el único estreno de cine en el que la muerte está muy presente, también es protagonista en Los domingos mueren más personas, película argentina sobre cómo un joven tiene que afrontar el entierro de su padre que no tenía seguro de decesos. Pero la cartelera viene variada esta semana, repasamos todos los estrenos.

Los domingos mueren más personas

Iair Said es el guionista, director y protagonista de Los domingos mueren más personas', una historia que se le ocurrió tras fallecer su padre y descubrir que no tenía seguro de decesos y tenían que hacer frente a más de 10.000 dólares para enterrarle. Said da vida a David, un joven judío de clase media que vuelve a Argentina por la muerte de su tío tras haber estado viviendo en Europa. Las cosas han cambiado mucho desde que se fue.

Entre otras cosas, descubre que su madre ha decidido desconectar a su padre del respirador que lo mantiene con vida. Cine independiente que ha pasado con muy buenas críticas por festivales como Cannes o San Sebastián. Comedia ácida en muchos momentos en el que el protagonista, un judío con sobrepeso y homosexual, es entrañable y extremadamente insoportable a partes iguales. Pero el espectador quiere saber cada vez más de él.

Título: Los domingos mueren más personas

Género: Drama

País: Argentina

Año: 2024

Duración: 73 minutos

Director Iair Said

Reparto: Rita Cortese, Antonia Zegers

Distribuidora: Sherlock Films

Fecha de estreno en España: 18 de julio de 2025

'Los domingos mueren más personas'.

Alguien sabe que eres un asesino

En 1997 se estrenó una película de gran éxito, Sé lo que hicisteis el último verano. Unos meses antes, en diciembre del 96, había triunfado Scream. Volvía a estar de moda el slasher, subgénero de terror que triunfó en los 80 en donde un asesino enmascarado va matando uno por uno a un grupo de jóvenes. Sé lo que hicisteis el último verano tuvo una secuela olvidable un años después. Ahora llega una nueva entrega casi tres décadas después. La premisa es la misma, un grupo de amigos matan por accidente a una persona y deciden ocultarlo. Un año después alguien que sabe lo que hicieron busca venganza.

Título: Sé lo que hicisteis el último verano

Género: Terror - Thriller

País: Australia - Estados Unidos

Año: 2025

Director Jennifer Kaytin Robinson

Reparto: Jennifer Love Hewitt, Jonah Hauer-King, Austin Nichols

Distribuidora: Sony Pictures

Fecha de estreno en España: 18 de julio de 2025

'Sé lo que hicisteis el último verano'

Volviendo a los 90 más luminosos

El siguiente estreno también nos hace viajar al pasado pero de una forma muy distinta. Voy a pasármelo mejor, secuela de Voy a pasármelo bien, nos trae de nuevo a los Pitus, ahora adolescentes en el verano de 1991. David mantiene una relación a distancia con Layla, que vive en México. Durante las vacaciones de verano, los Pitus se van de campamento donde vivirán muchas primeras experiencias que les marcarán para siempre. La banda sonora, además de canciones originales, son los temas más populares de aquel 1991.

Título: Voy a pasármelo mejor

Género: Comedia - Romántica

País: España

Año: 2025

Director Ana De Alva

Reparto: Karla Souza, Raúl Arévalo

Distribuidora: Beta Fiction Spain

Fecha de estreno en España: 18 de julio de 2025

'Voy a pasármelo mejor'.

Un padre de repuesto

Una de las películas que ha causado sensación allá donde ha viajado es Un 'like' de Bob Trevino. Una joven de 20 años se siente completamente sola, lo ha dejado con su novio tras descubrir su infidelidad y para colmo su padre le deja de hablar. Cuando intenta retomar el contacto con él a través de Facebook, agrega como amigo a un Bob Trevino sin foto, que resulta no ser su padre sino un hombre de mediana edad que tampoco está en su mejor momento. Entre la joven y ese otro Bob Trevino se entabla una bonita amistad. Película basada en la propia historia de la directora.

Título: Un 'like' de Bob Trevino

Género: Drama - Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 102 minutos

Director Tracie Laymon

Reparto: John Leguizamo, French Stewart, Barbie Ferreira

Distribuidora: A Contracorriente Films

Fecha de estreno en España: 18 de julio de 2025

'Un like de Bob Trevino'.

Vuelven los Pitufos a pitufar

En esta ocasión Papá Pitufo es secuestrado por los malvados brujos Razamel y Gargamel. Pitufina guiará a los Pitufos en una peligrosa misión al mundo real para rescatarlo y derrotar a los brujos.

Título: Pitufos

Género: Animación - Aventura - Musical - Fantástica

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 92 minutos

Director Chris Miller

Reparto: John Goodman, Rihanna, Octavia Spencer

Distribuidora: Paramount Pictures

Fecha de estreno en España: 16 de julio de 2025

Telerrealidad como un trabajo

Diamante en bruto nos presenta a Liane, una joven de 19 años que vive en un pequeño pueblo al sur de Francia. Con un pasado duro y sin futuro, la joven vive obsesionada con la belleza y crecer seguidores en las redes sociales para poder entrar en un reality show.

Título: Diamante en bruto

Género: Drama

País: Francia

Año: 2024

Duración: 103 minutos

Director Agathe Riedinger

Distribuidora: Caramel Films

Fecha de estreno en España: 18 de julio de 2025

'Diamante en bruto'.

Un viaje para morir

Y sin empezábamos este repaso por los estrenos hablando de la muerte, terminamos de la misma forma con Bon voyage, Marie. La historia es la de Marie, una mujer de 80 años que ha decidido poner fin a su vida porque no tiene fuerzas para seguir luchando contra su enfermedad. Para ello necesita ir a Suiza, donde es legal, y convence a su hijo y nieta con una mentira, cobrar una herencia olvidada.

Título: Bon voyage, Marie

Género: Drama - Comedia

País: Francia

Año: 2025

Duración: 97 minutos

Director Enya Baroux

Distribuidora: Karma Films

Fecha de estreno en España: 18 de julio de 2025

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles de las películas y saber cuál merece más la pena.