Si hace solo un par de semana llegaba a los cines Superman, ahora Marvel contraataca con Los 4 fantásticos: Primeros pasos para rivalizar en taquilla, con la mirada puesta en lo que puede ser el gran boom que será la vuelta de Los Vengadores.

No es la primera vez que Los 4 fantásticos son llevados al cine, en 2005 se hizo una película que tuvo éxito en taquilla: Su secuela de 2007 tuvo menos. En 2015 se hizo un reboot y fue un fracaso absoluto. En esta ocasión la historia nos lleva casi a los inicios de lo que fueron Los 4 fantásticos ambientados en unos años 60 futuristas. El equipo de superhéroes de Marvel Cómics creado por Stan Lee y Jack Kirby tendrán que enfrentarse esta vez a Galactus, un Devorador de Mundos que se alimenta destruyendo mundos y ahora amenaza a la Tierra.

¿Cuál es la diferencia con las anteriores entregas? En esta ocasión nos cuentan su vida familiar, su día a día, que no tiene nada que ver con el ejercicio que hacen cuando la Tierra es atacada. Aquí no hay otros superhéroes, solamente existen ellos y a partir de aquí se inicia esta historia que está llena de acción, una acción dosificada para llegar a un final explosivo. Hay dos escenas post-créditos.

¿Va a funcionar? No tengo ni la más remota idea, si ha funcionado Superman que a mí me parece un tostón, Los 4 fantásticos me parece más entretenida.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles sin spoilers.