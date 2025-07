David Serrano: "Llamar por teléfono en los 90 era un acto de valentía, te lo cogía el padre de la chica que te gustaba"

Tres años después de convertir las canciones de Hombres G en una historia juvenil con alma, Voy a pasármelo bien, llega la segunda entrega con nuevos desafíos emocionales para sus protagonistas. En Voy a pasármelo mejor, los Pitus, aquel grupo de amigos ochenteros, se reencuentran ahora en un campamento de verano.

Entre primeros amores y decisiones difíciles –como un embarazo adolescente–, cada uno de ellos se enamorará al ritmo de las canciones más exitosas del año, con la ilusión que sólo se tiene a los catorce o quince años.

'Izan Fernández y David Serrano' en esCine.

En palabras de su director, David Serrano, "salió el guion de forma muy natural. La historia de David, con una relación a distancia, tenía que ir por ese lado", señala en esRadio.

La evolución de los personajes ha marcado también la escritura de esta segunda parte: "Desde que empecé a escribir siempre he tenido el sueño de acompañar a los personajes a lo largo del tiempo". De hecho, Serrano no descarta una tercera entrega: "Ahora mismo me dices escribir una tercera parte, en dos o tres semanas ya tendría una sinopsis perfectamente", declara.

Crecer también en pantalla

Izan Fernández, que interpreta al joven David, reconoce en esRadio que volver a rodar fue "muy nostálgico, muy maravilloso y único. Ojalá que haya una tercera parte", desea. El actor asegura que la experiencia acumulada les ha dado solidez: "Te da como más tablas, más experiencia… ya nos conocíamos entre todos, somos casi una familia".

Serrano también destaca el excelente nivel del joven reparto: "Eran mejores actores que cuando hicimos la primera. No hubo ningún día que llamar la atención, son chicos muy profesionales". Además, la complicidad entre los intérpretes ha hecho que los personajes ganen fuerza: "Mucho de los personajes son ellos también, con lo cual me es muy sencillo seguir escribiendo sobre ellos".

El baile como identidad

Los números musicales vuelven a tener un papel clave en esta nueva película. Para Izan, se ve reflejado "todo el esfuerzo y el trabajo que hay y todas las personas que hay incluso detrás de todos los números musicales". La puesta en escena, los bailes y los temas icónicos construyen un puente emocional con la audiencia que vivió aquella época.

David Serrano, con experiencia en teatro musical, lanza una reflexión sobre el auge del género: "Me da la impresión de que se está produciendo demasiadas obras de teatro musical para lo que el mercado debería asumir, pero eso se irá recolocando los próximos años". Lo positivo, dice, es el crecimiento profesional del sector: "Cada vez hay gente más preparada y cada vez más nivel en los castings".

El valor de una llamada

La película también recupera pequeños rituales perdidos de los años 90. Serrano recuerda con ternura las llamadas entre ciudades: "Llamar a la persona que te gustaba de salón a salón de la casa... eso sí que era un acto de valentía porque además había un teléfono en la casa o dos y estaba el resto de la familia allí delante y tenías que estar hablando allí". Y lo que es peor, "llamabas por teléfono y te cogía el padre de la chica que te gustaba, te daba vergüenza".

Y añade: "Las llamadas metropolitanas de provincia a provincia... madre mía, era un dineral". De hecho, "me acuerdo cuando yo vivía en Albacete y llamábamos a Madrid a la familia, a partir de las diez de la noche, porque era más barato".

Más allá de la nostalgia, el filme apunta al poder de la identificación emocional. Para Izan, eso es lo más valioso del cine: "Tenemos como la capacidad de llegar a gente y eso es precioso, el hecho de poder ayudar a gente a que se sienta identificada".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa en donde habla además de cómo hay que revisar la ley de puntos de cara a la financiación que premia a las mujeres.