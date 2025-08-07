Santi Millán y la influencer Gemita ponen voz en la versión española a Los tipos malos 2, concretamente a Tiburón y Tarántula respectivamente. La primera entrega nos presentaba a la banda del lobo integrada por animales normalmente temidos (tiburón, piraña, serpiente, tarántula...) que se dedicaban a robar. Sin embargo, descubrieron la gratificación que suponía el ser queridos y hacer las cosas bien. En esta segunda entrega están intentando encontrar trabajo para reintegrarse en la sociedad.

Santi Millán nos explica en una entrevista para esCine de esRadio cómo los humanos "somos gregarios y necesitamos socializar y sentirnos queridos". La película lanza un mensaje de que las apariencias a veces pueden engañar. En este sentido el actor añade que "los personajes son animales que históricamente han producido rechazo y temor, de entrada no te apetece encontrártelos en la naturaleza, pero después tienen nobleza, son animales nobles". Santi Millán nos cuenta cómo "he tenido mucha relación con tiburones y serpientes y son animales que si no les molestas no te van a hacer nada".

Si ese mensaje "lo trasladas a las personas, a la gente hay que juzgarla conociéndola. Y yo diría más, no hay que juzgar a la gente. Cada uno hace lo que buenamente puede". Sobre su personaje, Tiburón, destaca cómo "es un animal que siempre tiene una imagen de depredador, pero en Los tipos malos 2 es muy tierno y frágil, con vulnerabilidad". Una de sus frases es "me he agobiado". Santi Millán comenta cómo "tenemos esa presión de no solo hacer las cosas bien, sino que incluso cuando salen mal tener las herramientas para poder solucionarlas de forma rápida". Sin embargo, "no todo el mundo tiene esa capacidad y hay gente que se angustia, que se agobia, y yo creo que lo bonito de esto es el contraste".

Influencer en el doblaje

A Gemita le preguntamos por la polémica de que influencers intervengan en el doblaje. La joven nos explica que "entiendo que la gente tenga ese rechazo porque yo no me he formado profesionalmente, pero sí que me he formado con el director de la película (Pierre Perifel) y lo hemos trabajado todo mucho para dar la mejor versión". Además explica que "Universal te hace una prueba y la última prueba la tuve en unos estudios en Estados Unidos". Por tanto, "si no hubiese encajado, no hubiese gustado o lo hubiese hecho desastrosamente, Universal es el primero que no va a querer que se manche un proyecto tan grande como es este peliculón".

Segundas oportunidades y tipas malas

