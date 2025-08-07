'Karate Kid: Legends', ¿por dónde cogerla?

En 1984 llegaba a los cines Karate Kid, el momento de la verdad, película que tendría dos secuelas. La primera tenía su gracia pero a partir de ahí me dejó de interesar. La segunda, la tercera, la serie de televisión, la nueva versión de 2010 con el hijo de Will Smith... son prácticamente calcamonías unas de otras.

Este fin de semana llega Karate Kid: Legends y en esta ocasión tenemos un nuevo prodigio del kung fu, Li Fong, que se muda de Pekín a Nueva York junto a su madre tras una tragedia familiar. El joven evita a toda costa pelear, pero parece que los conflictos lo persiguen. Cuando un amigo necesite su ayuda, se inscribirá en una competición de kárate. Tras perder recurrirá a un maestro, el Sr. Han (Jackie Chan), y a la ayuda de Daniel LaRusso, el Karate Kid original.

Dudo que las nuevas generaciones entren en este tipo de historias, más aún al ser tan vacía porque lo que propone es bastante mínimo.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles de Karate Kid: Legends.