La carrera de Billy Zane siempre estuvo marcada por su rostro bello pero, a la vez, inquietante. Un potencial "sex symbol" con potencial de villano que, no obstante y pese a su papel de tercero en discordia en Titanic, no logró despegar adecuadamente. Pero Hollywood se escribe a sí mismo a base de segundas oportunidades, y Zane está ahora mismo recogiendo elogios y admiración por su caracterización de Marlon Brando en el biopic del actor.

Ya sea disfrazado de Vito Corleone para su papel en El Padrino, o como el propio actor, Zane se revela como un verdadero doble del legendario protagonista de Un tranvía llamado deseo. La película se llama Waltzing with Brando y a cada imagen detrás de las cámaras fue llamando crecientemente la atención por su inquietante parecido hasta llegar el presente despliegue promocional.

Todo anticipa que Billy Zane, de 59 años, ha tomado el papel como un verdadero revulsivo para su carrera. Dirigida por el hasta ahora poco reputado Bill Fishman, al menos en lo cinematográfico (su carrera ha estado vinclulada mayoritariamente al vídeo musical), la película representa a Brando entre 1969 y 1974, la mítica etapa de El Padrino y El último tango en París, con el actor más preocupado de crear su refugio en Tahití junto al arquitecto Bernard Judge mientras rodaba esas obras maestras. El tono del film es claramente cómico, a tenor del tráiler.

El film se dejó ver en el festival de Cannes de 2024 en busca de compradores y será estrenado en Estados Unidos este mes de septiembre. El póster preparado para el evento ya anticipa el parecido más que razonale de Zane con Brando.