La gran amistad entre Joaquín Reyes y Arturo Valls: "Ha sido un lujo compartir secuencias"

Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata es la nueva entrega de la exitosa saga basada en los libros de Roberto Santiago, que ya ha vendido millones de ejemplares. Dirigida por Miguel Ángel Lamata, la película española sigue al equipo del Soto Alto FC, que deberá enfrentarse a Los Justos, un equipo liderado por una capitana pirata, mientras se ven envueltos en un inesperado robo a un banco.

Joaquín Reyes vuelve a interpretar a Emilio, el padre de Paquete, y reconoce que ha sido de las "primeras películas de cine familiar que hice y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión retomar el personaje". El actor comparte numerosas secuencias con Arturo Valls, que interpreta a un policía nacional. "En esta película comparto muchas tramas con Arturo, que es un policía nacional, que está investigando un caso de envergadura, y yo estoy ahí muy contento de estar con él, y él no tanto de estar conmigo, en la ficción", bromea Reyes durante la entrevista concedida por ambos a esCine de esRadio.

Entre la comedia y la aventura

Arturo Valls define su personaje como "bastante misterioso" y añade que es "bastante ambiguo, parece que es el malo… esto habrá que verlo, puede ser poli bueno, poli malo. Bueno, bueno, bueno, no es". El actor confiesa que aceptó el papel por la complicidad con su compañero: "Ha sido un lujo compartir secuencias con Joaquín... si además cuando llegas tienes a un colega, tienes a un amigo, pues todavía se hace la cosa más divertida".

Valls explica que estas películas le conectan con la emoción del cine de su infancia: "Formar parte de estas películas de aventuras, que tanto conectan con ese primer cine que te hacía emocionarte... Esas pelis de las que salías del cine emocionado, querías ser aventurero, querías emular aquello que acababas de ver en pantalla".

Improvisación y complicidad en el rodaje

Ambos actores destacan la libertad creativa que les dio el director Miguel Ángel Lamata. "Nos pedía cosas más sutiles, el alargar una pausa, jugar con las miradas", recuerda Valls, mientras que Joaquín Reyes destaca que "estas películas están basadas en las novelas de Roberto Santiago, donde ya hay una historia muy bien escrita… y luego Miguel Ángel Lamata nos dejaba que las secuencias crecieran, que improvisáramos".

La química entre el reparto se nota también en las escenas familiares: "Carmen Ruiz, que interpreta a Juana, la madre, es la que lleva realmente las riendas de la familia y trabajar con Carmen da mucho gustico, porque es una grandísima actriz", señala Reyes.

Valores y diversión para toda la familia

Más allá de la aventura, la película transmite valores de amistad y juego limpio. "Pone por encima el disfrute y la felicidad de los chavales y no tanto la competitividad extrema, eso la peli lo manifiesta muy bien", subraya Valls.

Trabajar con niños y animales fue parte del encanto del rodaje. "Ha sido muy entretenido, porque es que no paran, venían y te contaban lo último que estaban haciendo", cuenta Valls. Reyes remata con humor que hasta el perro "decía sus líneas, a veces se ponía un poco pesado, decía, mi personaje, ¿de dónde viene, de dónde va? Se preocupaba por el arco".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.