Eddie Murphy fue uno de los reyes indiscutibles del Hollywood de los años 80 y 90. Era el rey de la comedia pero también de películas de acción con numerosos gags cómicos. Títulos como El príncipe de Zamunda, Dr. Dolittle, la saga Superdetective en Hollywood, Límite: 48 horas... le convirtieron en uno de los rostros más populares.

Pero la meca del cine es inmisericorde con algunas carreras. Los tiempos cambian, y el humor, y Eddie Murphy parecía que ya no encajaba en los nuevos estándares. El teléfono dejó de sonar, o al menos sonaba menos. De esta forma, desde la llegada del nuevo milenio su presencia en la gran pantalla disminuyó considerablemente hasta convertirse en algo testimonial.

Sin embargo, Eddie Murphy parece empeñado en querer volver a ser la gran estrella que fue. O quizás sólo necesite pagar facturas. El caso es que en los últimos años ha encontrado refugio en las plataformas y sus películas originales que no pasan por salas de cine. Sabe perfectamente que su nombre ya no vende entradas. De esta forma le hemos visto resucitando sus películas más icónicas con El Rey de Zamunda (sin palabras) o Superdetective en Hollywood: Axel F. (cualquier tiempo pasado fue mejor). Incluso en un suplicio navideño titulado Navidad en Candy Cane Lane.

Este fin de semana llega de nuevo a Prime Video con El último encargo, película de acción (mal resuelta) y comedia (aún la estoy buscando) sobre dos guardias de seguridad que son asaltados. Eddie Murphy y Pete Davidson conducen un camión blindado y no se soportan, el personaje de Murphy sólo quiere acabar la jornada para celebrar su 25 aniversario junto a su mujer (Eva Longoria) mientras Davidson aspira a convertirse en policía.

Davidson, por su parte, acaba de conocer a una mujer espectacular que se interesa demasiado por su trabajo (horarios, rutas...) pero a él no le parece en absoluto nada raro. Viva la credibilidad. Realmente la joven lidera una banda que no busca el dinero del camión sino dar un palo aún más grande. El último encargo sólo es la enésima decepción con una película protagonizada por Eddie Murphy.

Título: El último encargo

Género: Comedia, Acción

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 94 minutos

Director: Tim Story

Reparto: Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Andrew Dice Clay, Eva Longoria, Marshawn Lynch, Ismael Cruz Cordova, Jack Kesy, Laurence Chavez

Fecha de estreno en España: 6 de agosto de 2025

Plataforma: Amazon Prime Video

Afortunadamente El último encargo no es el único estreno en plataformas, los repasamos todos.

Bud Spencer & Terence Hill

FlixOlé ha subido a su catálogo cinco nuevas películas protagonizadas por la popular pareja Bud Spencer & Terence Hill. Títulos como El soldado de fortuna, El super poli, La colina de las botas, Mi nombre es Thomas o ¡Puños fuera! se unen al catálogo de la plataforma que ya incluye varios títulos del popular dúo italiano. Entre ellos, por supuesto, también se puede ver títulos tan icónicos como Le llamaban Trinidad o Y si no, nos enfadamos.

'La colina de las botas'.

Un hombre en coma, otro muerto y una mujer desaparecida

Movistar Plus+ estrena este fin de semana el inquietante thriller surcoreano Nocturnal. El hijo de un empresario está en coma tras haber sido apuñalado. El principal sospechoso es un violento pandillero que, sin embargo, aparece muerto. Por si fuera poco, la novia del pandillero ha desaparecido. El policía encargado del caso colaborará con el autor de una novela superventas que predijo los hechos.

Título: Nocturnal

Género: Thriller, Intriga, Crimen

País: Corea del Sur

Año: 2025

Duración: 99 minutos

Director: Kim Jin-hwang

Reparto: Ha Jung-woo, Kim Nam-gil, Yoo Da-in, Jeong Man-shik, Heo Sung-tae, Kim Chan-hyung...

Fecha de estreno en España: 3 de agosto de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrena dos títulos más, la película argentina Una muerte silenciosa sobre una tragedia con la Patagonia como escenario y La creación de los dioses 2: Fuerza demoníaca, película china que mezcla el fantástico con el cine bélico.

