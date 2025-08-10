Gina Carano gana la batalla a Disney y la censura en Hollywood: "Sí, estoy sonriendo"

La actriz Gina Carano, despedida de manera fulminante de la serie del universo Star Wars The Mandalorian, ha ganado una larga batalla judicial contra el imperio Disney mediante un acuerdo con la compañía del ratón. "Estoy sonriendo", reconoció la actriz en X al final de un largo texto donde, de manera sutil pero nada tácita, reconocía su victoria ante sus seguidores.

Carano, que interpretaba a la aguerrida Cara Dune, uno de los personajes favoritos de los espectadores, fue despedida después de una comparación de la actriz en redes sociales asimilando su opción política republicana en la actualidad con ser judío durante el Holocausto.

Tras el despido, el mismísimo Elon Musk se ofreció a financiar el proceso a la actriz, que ha agradecido al empresario y ex político la iniciativa. La contrademanda de Carano, en la que pedía ser reincorporada a la serie y el pago de 75.000 dólares en daños punitivos, fue presentada en febrero de 2024. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Elon Musk, un hombre al que nunca he conocido, que ha hecho esta buena acción por mí al financiar mi demanda. Gracias, Sr. Musk y X, por respaldar mi caso sin pedir nada a cambio", indicó en un tuit la protagonista de The Mandalorian.

"Se estipula por la presente que esta acción y todas las reclamaciones, incluidas todas las defensas alegadas en la misma, sean desestimadas con perjuicio", recoge el escueto documento firmado por los abogados de ambas partes.

"The Walt Disney Company y Lucasfilm se complacen en anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los asuntos pendientes en su demanda contra las empresas. La Sra. Carano siempre fue muy respetada por sus directores, compañeros de reparto y personal, y trabajó duro para perfeccionar su oficio mientras trataba a sus compañeros con amabilidad y respeto", anunció Disney por su parte. "Con la conclusión de esta demanda, esperamos identificar oportunidades para trabajar juntos con la Sra. Carano en un futuro próximo".

I have come to an agreement with Disney/Lucasfilm @disney @Lucasfilm which I believe is the best outcome for all parties involved. I hope this brings some healing to the force. I want to extend my deepest most heartfelt gratitude to Elon Musk, @elonmusk a man I've never met,… https://t.co/qiAX7W1vgf — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) August 7, 2025

Carano también se ha manifestado al respecto, agradeciendo a Musk, su despacho de abogados por el resultado. "Me siento humilde y agradecida a Dios por su amor y gracia en este resultado. Me gustaría daros las gracias a todos por vuestro apoyo incondicional a lo largo de mi vida y mi carrera, habéis sido el latido que ha mantenido viva mi historia. Espero que os sintáis orgullosos de mí. Estoy emocionada por pasar página y avanzar hacia el siguiente capítulo. Mis deseos siguen estando en las artes, que es donde espero que me acompañéis". Y termina su publicación certificando que, en efecto, lo suyo ha sido un triunfo: "Sí, estoy sonriendo", remata.