En 2003 llegó a la cartelera Ponte en mi lugar, una divertida comedia de intercambio de cuerpos protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. La película, que era un remake de Viernes loco de 1976 con Barbara Harris y una jovencísima Jodie Foster, costó 17 millones de dólares y recaudó más de 136.

Este fin de semana, 22 años después y decenas de películas de cambio de cuerpo, llega a la cartelera su secuela. Por tanto, el guión y la premisa tenían que ser originales para poder sorprender.

El paso de tantos años desde la original hace que la historia tenga sentido, madre (Curtis) e hija (Lohan), que antaño se llevaban fatal, ahora con la madurez tienen otra relación. En parte porque la guerra está en otro sitio, el personaje de Lindsay Lohan tiene una hija adolescente y va a casarse con un hombre que a su vez tiene otra hija, casualmente la que le hace la vida imposible en el instituto a la suya.

Como habréis adivinado, en esta ocasión el cambio de cuerpo será a cuatro bandas incluyendo a las adolescentes. El resultado es un auténtico recital de comedia en el que sus dos protagonistas brillan, especialmente Jamie Lee Curtis que está teniendo un resurgir increíble. Sólo recordar su intervención en una película fantástica de principios de este verano 2025 como The last showgirl.

Pero Ponte en mi lugar de nuevo no es simplemente una comedia para al espectador, que ya sólo por eso merecería la pena ir a una sala de cine a verla, sino que debajo de los chistes y gags nos encontramos con reflexiones bastantes interesantes acerca de la dictadura de la juventud.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles sobre Ponte en mi lugar de nuevo, desde este viernes 8 de agosto en los cines de toda España.