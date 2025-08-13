Santiago Segura responde a las críticas por 'Torrente 6': "¿Por qué juzgar una película que no has visto?

El actor Santiago Segura ha reaccionado a la polémica generada tras la filtración de unas imágenes del rodaje de Torrente Presidente, la sexta entrega de la saga Torrente.

En el vídeo, que se ha difundido en redes sociales sin autorización aparente, aparece el personaje dando un discurso desde un balcón decorado con banderas de España y una pancarta con el nombre "NOX", un guiño que ha sido interpretado como una parodia directa del partido político Vox. El actor ha respondido a las críticas defendiendo su obra y cuestionando el juicio prematuro a partir de una escena que, según él, está fuera de contexto.

Críticas y respuesta de Segura

Una de las primeras reacciones públicas llegó por parte de la periodista Rebeca Argudo, que ha escrito en la red social X: "Si esto es real y Santiago Segura está rodando una peli de Torrente Presidente, y con todo lo que estamos conociendo del PSOE (¡¡en el poder!!), no se le ha ocurrido otra cosa que llamar NOX al partido, me parece de una indecencia y un servilismo difícilmente igualable".

El propio Segura ha replicado a ese mensaje señalando que grabar y difundir imágenes de un rodaje sin permiso puede ser ilegal en España, aunque ha matizado que no siempre constituye un delito penal. Poco después, ha eliminado su comentario. La periodista respondió argumentando que la cuestión no era la legalidad de la grabación, sino el contenido de la escena filtrada.

Argudo ha insistido en que no juzgaba la película completa, sino "la elección de un nombre que remite directamente a uno existente", y ha subrayado que "las características del personaje hacen que la elección de ese nombre y no otro tenga unas connotaciones". Según la periodista, estas decisiones creativas no pueden considerarse inocentes.

Debate sobre intenciones y contexto

Segura ha continuado la discusión señalando que no se puede juzgar una película entera a partir de una sola escena sacada de contexto. "¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?", se ha preguntado el cineasta en la misma red social.

Si esto es real y @SSantiagosegura está rodando una peli de Torrente Presidente, y con todo lo que estamos conociendo del PSOE (¡¡en el poder!!) no se le ha ocurrido otra cosa que llamar NOX al partido, me parece de una indecencia y un servilismo difícilmente igualable. https://t.co/8Xo6zYZGaM — Rebeca Argudo (@Rebevolutions) August 13, 2025

¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto? — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 13, 2025

No he juzgado la película sino la elección de un nombre que remite directamente a uno existente.Las características del personaje hacen que la elección de ese nombre y no otro tenga unas connotaciones a las que no eres ajeno y que no son inocentes. Eso es lo que llama la atencion — Rebeca Argudo (@Rebevolutions) August 13, 2025

La polémica se produce mientras la producción de Torrente Presidente se mantiene en marcha. Esta nueva entrega marca el regreso de una de las franquicias más taquilleras del cine español, aunque por ahora no se ha confirmado una fecha oficial de estreno ni más detalles del argumento del filme.