Aprovechando el comienzo del rodaje de Torrente 6, o Torrente Presidente, que ha provocado todo un maremágnum de opiniónes políticas en redes sociales, ofrecemos el podcast de Par-Impar dedicado a Torrente 2: Misión en Marbella, todavía hoy la película más taquillera del personaje ideado por Santiago Segura.

Acompañados del periodista Jesús Fernández Úbeda, los chicos del podcast de cine de esRadio comentan la taquillera película que trasladó al expolicía José Luis Torrente al centro de la corrupción marbellí. Una juerga llena de chistes cochinos y memorables de la mano de secundarios como Gabino Diego o José Luis Moreno, el villano de la función.

