Esta semana sólo llegan 6 títulos a la cartelera entre los que encontramos cine de acción con comedia, algo más que una comedia romántica con grandes estrellas, cine familiar y películas con tiburones, pero ojo que éstos no son los malos de la historia. Los repasamos todos a continuación.

Casamenteras del siglo XXI

¿Se puede cuantificar el amor? Sobre eso trata Materialistas donde Dakota Johnson da vida a una casamentera de éxito en Manhattan para altos ejecutivos. Un día tendrá un flechado de un hombre muy rico, Pedro Pascal. Sin embargo, volverá a su vida un antiguo novio que no tiene un duro y sigue compartiendo piso, Chris Evans. Triángulo amoroso que va mucho más allá de una simple comedia romántica.

Título: Materialistas

Género: Comedia - Romántica

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 116 minutos

Director Celine Song

Reparto: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Marin Ireland, Eddie Cahil,

Distribuidora: Sony Pictures

Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025

Repartiendo estopa

Bob Odenkirk vuelve en Nadie 2 a meterse en la piel de Hutch Mansell, un padre de familia que se transforma en una auténtica máquina de matar al más puro estilo John Wick cuando invaden su casa unos ladrones como en la primera entrega o le fastidian las vacaciones como en esta secuela.

Título: Nadie 2

Género: Comedia - Acción - Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 90 minutos

Director Timo Tjahjanto

Reparto: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, John Ortiz, Colin Hanks, Rza, Christopher Lloyd y Sharon Stone

Distribuidora: Universal Pictures

Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025

Tiburones y asesinos en serie

¿Qué sería del verano sin películas sobre tiburones? De hecho, este mes de agosto vuelve a los cines Tiburón de Steven Spielberg por su 50 aniversario. En Dangerous Animals sin embargo los escuálidos no son los malos de la historia, sino un asesino en serie que secuestra a jóvenes para llevarlos a su barco y ofrecerlos como alimento.

Título: Dangerous animals

Género: Terror - Thriller - Psicológica

País: Australia

Año: 2025

Duración: 93 minutos

Director Sean Byrne

Reparto: Jai Courtney

Distribuidora: Selecta Visión

Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025

Una funeraria en casa

Álex de la Iglesia produce Los Muértimer, película familiar en la que Nico sufre acoso escolar por el negocio de sus padres, una funeraria. Junto a Gabrielle, una chica francesa de intercambio que está en su casa, descubrirán un misterio en el cementerio: un cadáver oculto y unas joyas robadas. Tendrán que formar equipo con sus acosadores en una insólita alianza para poder resolverlo.

Título: Los Muértimer

Género: Comedia

País: España

Año: 2025

Duración: 90 minutos

Director Álvaro Fernández Armero

Reparto: Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Belén Rueda, Bruna González

Distribuidora: Paramount Pictures

Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025

Entre el resto de estrenos encontramos la película alemana de animación Los Súper Elfkins y el drama español Mr. Nadie sobre cómo un alto ejecutivo terminó viviendo en la calle.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles y críticas de las películas y saber cuál merece más la pena pasar por taquilla.