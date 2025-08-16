Esta semana sólo llegan 6 títulos a la cartelera entre los que encontramos cine de acción con comedia, algo más que una comedia romántica con grandes estrellas, cine familiar y películas con tiburones, pero ojo que éstos no son los malos de la historia. Los repasamos todos a continuación.
Casamenteras del siglo XXI
¿Se puede cuantificar el amor? Sobre eso trata Materialistas donde Dakota Johnson da vida a una casamentera de éxito en Manhattan para altos ejecutivos. Un día tendrá un flechado de un hombre muy rico, Pedro Pascal. Sin embargo, volverá a su vida un antiguo novio que no tiene un duro y sigue compartiendo piso, Chris Evans. Triángulo amoroso que va mucho más allá de una simple comedia romántica.
Título: Materialistas
Género: Comedia - Romántica
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 116 minutos
Director Celine Song
Reparto: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Marin Ireland, Eddie Cahil,
Distribuidora: Sony Pictures
Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025
Repartiendo estopa
Bob Odenkirk vuelve en Nadie 2 a meterse en la piel de Hutch Mansell, un padre de familia que se transforma en una auténtica máquina de matar al más puro estilo John Wick cuando invaden su casa unos ladrones como en la primera entrega o le fastidian las vacaciones como en esta secuela.
Título: Nadie 2
Género: Comedia - Acción - Crimen
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 90 minutos
Director Timo Tjahjanto
Reparto: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, John Ortiz, Colin Hanks, Rza, Christopher Lloyd y Sharon Stone
Distribuidora: Universal Pictures
Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025
Tiburones y asesinos en serie
¿Qué sería del verano sin películas sobre tiburones? De hecho, este mes de agosto vuelve a los cines Tiburón de Steven Spielberg por su 50 aniversario. En Dangerous Animals sin embargo los escuálidos no son los malos de la historia, sino un asesino en serie que secuestra a jóvenes para llevarlos a su barco y ofrecerlos como alimento.
Título: Dangerous animals
Género: Terror - Thriller - Psicológica
País: Australia
Año: 2025
Duración: 93 minutos
Director Sean Byrne
Reparto: Jai Courtney
Distribuidora: Selecta Visión
Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025
Una funeraria en casa
Álex de la Iglesia produce Los Muértimer, película familiar en la que Nico sufre acoso escolar por el negocio de sus padres, una funeraria. Junto a Gabrielle, una chica francesa de intercambio que está en su casa, descubrirán un misterio en el cementerio: un cadáver oculto y unas joyas robadas. Tendrán que formar equipo con sus acosadores en una insólita alianza para poder resolverlo.
Título: Los Muértimer
Género: Comedia
País: España
Año: 2025
Duración: 90 minutos
Director Álvaro Fernández Armero
Reparto: Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Belén Rueda, Bruna González
Distribuidora: Paramount Pictures
Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025
Entre el resto de estrenos encontramos la película alemana de animación Los Súper Elfkins y el drama español Mr. Nadie sobre cómo un alto ejecutivo terminó viviendo en la calle.
Pincha en el audio para descubrir todos los detalles y críticas de las películas y saber cuál merece más la pena pasar por taquilla.